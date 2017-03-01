Майкл Баффер на казахском языке пообещал приехать в Казахстан летом

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Об этом сам Баффер сообщил в своем твиттере. Причем часть твита, адресованного «регулярному» чемпиону мира по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанскому боксеру Бейбуту Шуменову, ринг-анонсер написал на казахском языке.

«Привет чемпион, Бейбут Шуменов! Мен осы жазда Қазақстанға сапары болуы мүмкін. #LetsGetReadyToRumble», — написал Баффер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/Beibut_Shumenov">@Beibut_Shumenov</a> Hey Champ-funny retweet! ❤Мен осы жазда Қазақстанға сапары болуы мүмкін. <a href="https://twitter.com/hashtag/LetsGetReadyToRumble?src=hash">#LetsGetReadyToRumble</a> ™?</p>— Michael Buffer (@Michael_Buffer) <a href="https://twitter.com/Michael_Buffer/status/836319667450855424">27 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, летом в Астане в рамках выставки EXPO-2017 пройдет вечер бокса. Не исключено, что визит Баффер в Казахстан связан с этим событием, а одним из участников шоу может стать Шуменов.