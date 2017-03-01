Майкл Баффер на казахском языке пообещал приехать в Казахстан летом
Известный в мире профессионального бокса конферансье Майкл Баффер планирует посетить Казахстан этим летом, передает корреспондент Vesti.kz.
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Об этом сам Баффер сообщил в своем твиттере. Причем часть твита, адресованного «регулярному» чемпиону мира по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанскому боксеру Бейбуту Шуменову,
«Привет чемпион, Бейбут Шуменов! Мен осы жазда Қазақстанға сапары болуы мүмкін. #LetsGetReadyToRumble», — написал Баффер.
Напомним, летом в Астане в рамках выставки EXPO-2017 пройдет вечер бокса. Не исключено, что визит Баффер в Казахстан связан с этим событием, а одним из участников шоу может стать Шуменов.
Ранее чемпион WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом среднем весе казахстанский боксер Канат Ислам анонсировал, что проведет бой в рамках EXPO в Астане. Ожидается также, что там выступит и непобежденный чемпион WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин. Наиболее вероятным соперником GGG считается британец Билли Джо Сондерс, владеющий поясом WBO в среднем весе.
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