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https://sport.mail.ru/news/boxing/28925924/
1 марта 2017, 0:02 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: У меня нет уважения к Канело, потому что он эгоист

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) принял участие в передаче First Take на телеканале ESPN, в которой рассказал о разнице между Флойдом Мэйвезером-младшим (49−0, 26 КО) и Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) принял участие в передаче First <span class=error>Take</span> на телеканале <span class=error>ESPN</span> в которой рассказал о разнице между <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мэйвезером-младшим</nobr> (49−0 26 КО) и <span class=error>Саулем</span> Альваресом <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Конечно, специально для Мэйвезера я готов спуститься в 155 фунтов, ну, или драться в 160, если он согласится. Между Флойдом и Канело огромная разница. Флойд — это Флойд, он лучший pound-for-pound боксер. Канело же — никто. Потому что мне нужен этот бой, я хочу боя с Канело, я устал от всей этой болтовни. У меня нет к нему уважения, потому что он эгоист, — заявил Головкин.

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