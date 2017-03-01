Геннадий Головкин: У меня нет уважения к Канело, потому что он эгоист
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) принял участие в передаче First Take на телеканале ESPN, в которой рассказал о разнице между Флойдом
Мэйвезером-младшим (49−0, 26 КО) и Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— Конечно, специально для Мэйвезера я готов спуститься в 155 фунтов, ну, или драться в 160, если он согласится. Между Флойдом и Канело огромная разница. Флойд — это Флойд, он лучший
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