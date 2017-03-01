Геннадий Головкин: У меня нет уважения к Канело, потому что он эгоист

— Конечно, специально для Мэйвезера я готов спуститься в 155 фунтов, ну, или драться в 160, если он согласится. Между Флойдом и Канело огромная разница. Флойд — это Флойд, он лучший pound-for-pound боксер. Канело же — никто. Потому что мне нужен этот бой, я хочу боя с Канело, я устал от всей этой болтовни. У меня нет к нему уважения, потому что он эгоист, — заявил Головкин.