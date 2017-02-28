Геннадий Головкин: Это очень серьезный бой. Джейкобс — настоящий чемпион
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) пообщался с журналистами перед открытой тренировкой в
Лос-Анджелесе, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это большой и очень серьезный бой для нас. Дэниэл — настоящий чемпион. Мы готовы», — цитирует Головкина журналист Fightnews.com Мигель Анхель Маравилья.
Бой Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter