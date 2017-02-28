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28 февраля 2017, 23:54 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Это очень серьезный бой. Джейкобс — настоящий чемпион

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) пообщался с журналистами перед открытой тренировкой в Лос-Анджелесе, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) пообщался с журналистами перед открытой тренировкой в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Это большой и очень серьезный бой для нас. Дэниэл — настоящий чемпион. Мы готовы», — цитирует Головкина журналист Fightnews.com Мигель Анхель Маравилья.

Бой Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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