Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28925388/
28 февраля 2017, 22:21 | Бокс | Sports.kz

СМИ прокомментировали потенциальный бой Головкин — Сондерс

Журналист ESPN Дэн Рафаэль поделился мнением о возможном бое Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Дэн</span> Рафаэль поделился мнением о возможном бое Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) с Билли Джо Сондерсом (24−0 12 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Рафаэль считает, что у команд Головкина и Сондерса хорошие шансы договориться о бое в июне, учитывая, что временный чемпион WBO Автандил Хурцидзе (32−2−2, 21 КО) запланировал бой на апрель с Томми Лэнгфордом (18−0, 6 КО).

Напомним, изначально Хурцидзе, являющийся обязательным претендентом, хотел встретиться с Сондерсом, однако команда британца заплатила ему, чтобы тот сначала дал Билли Джо провести бой с Головкиным.

— Сделка, над которой велась работа в течение нескольких недель, освободит Сондерса от необходимости проводить защиту титула против Хурцидзе в следующем бою. Этот шаг позволяет Сондерсу завершить переговоры о возможном бое с обладателем четырех других поясов Геннадием Головкиным 10 июня в Казахстане, если Головкин, конечно, сохранит три титула в бою против Дэниэла Джейкобса 18 марта. По информации моего источника, сейчас идут переговоры, — отмечает Рафаэль.

Ранее коллега Рафаэля, Фернандо Барбоса, называл ориентировочную дату боя Головкин — Сондерс — 10 июня, в рамках выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
28 февраля

Айсултан Назарбаев стал вице-президентом ФФК

Почему фанаты готовы платить за бои Головкина

Головкин показал своих спарринг-партнеров