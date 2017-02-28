Рафаэль считает, что у команд Головкина и Сондерса хорошие шансы договориться о бое в июне, учитывая, что временный чемпион WBO Автандил Хурцидзе (32−2−2, 21 КО) запланировал бой на апрель с Томми Лэнгфордом (18−0, 6 КО).



Напомним, изначально Хурцидзе, являющийся обязательным претендентом, хотел встретиться с Сондерсом, однако команда британца заплатила ему, чтобы тот сначала дал Билли Джо провести бой с Головкиным.



— Сделка, над которой велась работа в течение нескольких недель, освободит Сондерса от необходимости проводить защиту титула против Хурцидзе в следующем бою. Этот шаг позволяет Сондерсу завершить переговоры о возможном бое с обладателем четырех других поясов Геннадием Головкиным 10 июня в Казахстане, если Головкин, конечно, сохранит три титула в бою против Дэниэла Джейкобса 18 марта. По информации моего источника, сейчас идут переговоры, — отмечает Рафаэль.



Ранее коллега Рафаэля, Фернандо Барбоса, называл ориентировочную дату боя Головкин — Сондерс — 10 июня, в рамках выставки ЭКСПО-2017 в Астане.