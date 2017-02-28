Головкин проведет открытую тренировку для СМИ

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Об этом в своем твиттере пишет журналист UCNLive.com Стив Ким. Также известно, что вместе с Головкиным тренироваться для прессы будет еще один участник предстоящего вечера бокса — мексиканец Карлос Куадрас (35−1−1, 27 КО).



«Тренировка Головкин/Куадрас для СМИ будет транслироваться завтра на Facebook», — написал Ким в микроблоге.



Впрочем, о точном времени начала трансляции журналист пока не сообщил.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.