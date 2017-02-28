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https://sport.mail.ru/news/boxing/28924242/
28 февраля 2017, 20:04 | Бокс | Sports.kz

Головкин проведет открытую тренировку для СМИ

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) порадует журналистов открытой тренировкой в преддверии боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) порадует журналистов открытой тренировкой в преддверии боя с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Об этом в своем твиттере пишет журналист UCNLive.com Стив Ким. Также известно, что вместе с Головкиным тренироваться для прессы будет еще один участник предстоящего вечера бокса — мексиканец Карлос Куадрас (35−1−1, 27 КО).

«Тренировка Головкин/Куадрас для СМИ будет транслироваться завтра на Facebook», — написал Ким в микроблоге.

Впрочем, о точном времени начала трансляции журналист пока не сообщил.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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