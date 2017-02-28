Головкин проведет открытую тренировку для СМИ
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) порадует журналистов открытой тренировкой в преддверии боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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Об этом в своем твиттере пишет журналист UCNLive.com Стив Ким. Также известно, что вместе с Головкиным тренироваться для прессы будет еще один участник предстоящего вечера бокса — мексиканец Карлос Куадрас (35−1−1, 27 КО).
«Тренировка Головкин/Куадрас для СМИ будет транслироваться завтра на Facebook», — написал Ким в микроблоге.
Впрочем, о точном времени начала трансляции журналист пока не сообщил.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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