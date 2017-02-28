Обязательный претендент на титул WBO, от которого откупился Сондерс, узнал имя соперника
Первый номер рейтинга WBO (Всемирной боксерской организации) в среднем весе грузин Автандил Хурцидзе (32−2−2, 21 KO) узнал имя следующего соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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По информации BoxingScene.com, Хурцидзе вернется на ринг 22 апреля в рамках вечера бокса, который пройдет на Leicester Arena. Его соперником будет Томми Лэнгфорд (18−0−0, 6 KO). На кону их боя будет стоять титул WBO Interim в среднем весе.
Добавим, что Хурцидзе является обязательным претендентом на полноценный титул WBO, которым владеет другой британец Билли Джо Сондерс. Однако последний откупился от грузина, чтобы тот повременил с притязаниями на чемпионский пояс.
Сам Сондерс с разрешения Всемирной боксерской организации (WBO) вместо защиты проведет «более значимый поединок». Предполагается, что летом он поведет объединительный бой против казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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