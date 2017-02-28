Обязательный претендент на титул WBO, от которого откупился Сондерс, узнал имя соперника

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации BoxingScene.com, Хурцидзе вернется на ринг 22 апреля в рамках вечера бокса, который пройдет на Leicester Arena. Его соперником будет Томми Лэнгфорд (18−0−0, 6 KO). На кону их боя будет стоять титул WBO Interim в среднем весе.

Добавим, что Хурцидзе является обязательным претендентом на полноценный титул WBO, которым владеет другой британец Билли Джо Сондерс. Однако последний откупился от грузина, чтобы тот повременил с притязаниями на чемпионский пояс.

Сам Сондерс с разрешения Всемирной боксерской организации (WBO) вместо защиты проведет «более значимый поединок». Предполагается, что летом он поведет объединительный бой против казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.