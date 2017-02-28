Серик Сапиев покинет пост руководителя «Астана Арланс»
Олимпийский чемпион Серик Сапиев покинет пост генерального менеджера «Астана Арланс». В беседе с корреспондентом Vesti.kz Сапиев прокомментировал свое вступление в ряды депутатов Мажилиса.
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«Как депутат Мажилиса я уже не смогу занимать должность генерального менеджера «Астана Арланс», — сказал олимпийский чемпион. — Тем не менее, я буду болеть за клуб, ведь я руководил им два года. За это время мы стали чемпионами WSB. Да, как депутат я буду отдавать все свои силы для того, чтобы отечественный спорт развивался, но «Арланс» всегда будет в моем сердце. Ведь это мой первый опыт спортивного руководителя, поэтому душой я всегда вместе с «арланами», болею за них и за Президентский клуб «Астана».
Напомним, сегодня, 28 февраля, центральная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации члена партии «Нұр Отан» Серика Сапиева депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
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