Чавес-младший: Бой с «Канело» будет за честь и гордость. Он даст мне возможность вернуться на вершину

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Их поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе, причем пройдет он в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта, а транслировать его будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV).