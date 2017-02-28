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https://sport.mail.ru/news/boxing/28915381/
28 февраля 2017, 11:02 | Бокс | Vesti.kz

Чавес-младший: Бой с «Канело» будет за честь и гордость. Он даст мне возможность вернуться на вершину

Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (50−2−1, 32 КО) назвал грядущий бой против своего соотечественника Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО), владеющего титулом WBO в первом среднем весе, важнейшим в своей карьере.

Поединок двух мексиканцев состоится 6 мая в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Их поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе, причем пройдет он в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта, а транслировать его будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV).

«Мы рады были получить этот бой. Это именно тот бой, которого я хотел. Поединок между мной и Канело будет за честь и гордость, это хороший бой для всего мексиканского народа. И это самый важный бой в моей карьере. Он даст мне возможность вернуться на вершину», — сказал Чавес-младший в интервью Fightnews.com.
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