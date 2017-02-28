Чавес-младший: Бой с «Канело» будет за честь и гордость. Он даст мне возможность вернуться на вершину
Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (50−2−1, 32 КО) назвал грядущий бой против своего соотечественника Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО), владеющего титулом WBO в первом среднем весе, важнейшим в своей карьере.
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Их поединок состоится 6 мая в
«Мы рады были получить этот бой. Это именно тот бой, которого я хотел. Поединок между мной и Канело будет за честь и гордость, это хороший бой для всего мексиканского народа. И это самый важный бой в моей карьере. Он даст мне возможность вернуться на вершину», — сказал
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