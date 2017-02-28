Ербосынулы 2 марта отправится в Нью-Йорк для проведения следующего боя
Перспективный казахстанский боксер Айдос Ербосынулы 2 марта вылетит в
Нью-Йорк, где проведет финальную стадию подготовки к намеченному бою, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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23 марта в
Стоит заметить, что соперник Айдоса, известный по прозвищу «Машина войны», свой последний бой провел в рамках полутяжелого веса (до 175 фунтов — 79,4 кг), при этом на взвешивании превысив лимит категории на 2 фунта.
Всего на профессиональном ринге 25-летний Ербосынулы провел 4 поединка, и во всех одержал досрочные победы. Боксер выступает в средней весовой категории (до 72,6 кг).
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