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https://sport.mail.ru/news/boxing/28915114/
28 февраля 2017, 10:06 | Бокс | Sports.kz

Ербосынулы 2 марта отправится в Нью-Йорк для проведения следующего боя

Перспективный казахстанский боксер Айдос Ербосынулы 2 марта вылетит в Нью-Йорк, где проведет финальную стадию подготовки к намеченному бою, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Перспективный казахстанский боксер <span class=error>Айдос</span> Ербосынулы 2 марта вылетит в <nobr>Нью-Йорк</nobr> где проведет финальную стадию подготовки к намеченному бою сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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23 марта в Нью-Джерси (США) казахстанец в рейтинговом поединке встретится с местным боксером Майклом Митчелом (4−7−2, 1КО).

Стоит заметить, что соперник Айдоса, известный по прозвищу «Машина войны», свой последний бой провел в рамках полутяжелого веса (до 175 фунтов — 79,4 кг), при этом на взвешивании превысив лимит категории на 2 фунта.

Всего на профессиональном ринге 25-летний Ербосынулы провел 4 поединка, и во всех одержал досрочные победы. Боксер выступает в средней весовой категории (до 72,6 кг).

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