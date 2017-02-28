Ербосынулы 2 марта отправится в Нью-Йорк для проведения следующего боя

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

23 марта в Нью-Джерси (США) казахстанец в рейтинговом поединке встретится с местным боксером Майклом Митчелом (4−7−2, 1КО).



Стоит заметить, что соперник Айдоса, известный по прозвищу «Машина войны», свой последний бой провел в рамках полутяжелого веса (до 175 фунтов — 79,4 кг), при этом на взвешивании превысив лимит категории на 2 фунта.



Всего на профессиональном ринге 25-летний Ербосынулы провел 4 поединка, и во всех одержал досрочные победы. Боксер выступает в средней весовой категории (до 72,6 кг).

<aside name="clb15451813" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_post"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_post"> <div id="vk_post_-122024473_1359"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?139"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-122024473_1359", -122024473, 1359, 'nnBGGnrXGM9cBv-0hPEg62Sy1Q', {})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451813.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>