Боксёры встретятся 6 мая.



«Я не люблю говорить о людях и делать заявления, что нокаутирую их. Могу сказать только, что он много раз говорил, что нокаутирует меня, делал мемы про то, как меня бьёт. Если уверен, что победит, пусть поставит на это. Я приму это. Меня не волнуют деньги, которые я выиграю в этом бою, дело куда глубже — это вопрос гордости. Вот почему я сказал ему про пари.



Мужчины говорят прямо в лицо. В нём меня беспокоит только то, что он говорит у меня за спиной. Наше соперничество длится уже восемь лет. Бой надо было сделать сейчас, иначе его бы никогда не было», — приводит слова Альвареса Boxing Scene.