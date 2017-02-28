Российский боксер Коробов расторг контракт с американской компанией Top Rank

«Они сорвали мне уже не первый бой, поэтому мы разорвали контракт по обоюдному согласию. Сейчас веду переговоры с другими компаниями», — сказал Коробов.

Глава Top Rank Боб Арум также подтвердил ТАСС досрочное завершение контракта.

Коробов является чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира среди любителей. Россиянин перешел в профессионалы после Олимпиады 2008 года в Пекине и переехал в США.

13 декабря 2012 года Коробов провел поединок за титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) против ирландца Энди Ли, уступив техническим нокаутом.

Всего на счету 34-летнего боксера 27 побед (14 — нокаутом) и одно поражение.