Уайлдер все доказал, Аванесян все потерял. События бокса в феврале

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Чемпион месяца

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер вернулся после длительного отсутствия и, кто бы мог подумать, одержал очередную досрочную победу. Изначально его соперником должен был стать поляк Анджей Вавжик, но он совершенно неожиданно провалил допинг-тест. В начале февраля команда Уайлдера выбрала нового соперника, которым стал Джеральд Вашингтон. Этот боксер к своим 34 годам лишь один раз провел на ринге 10 раундов. И этот бой не стал исключением. После равных первых четырех раундов, Уайлдер отправил соперника на настил. Вашингтон поднялся, а действующий чемпион мира включил режим «мельницы», не глядя размахивая руками по всему рингу. Рефери, чудом не попавший под один из таких ударов, остановил бой.

В очередной раз Уайлдер «доказал», что ему нет равных на ринге.

Ограбление месяца

Американский боксер Эдриан Бронер «одержал победу» над мексиканцем Адрианом Гранадосом. Решения пользу американца от боковых судий Стива Вайсфельда (97−93) и Роберта Попа (96−94), мягко говоря, вызвали недоумение у боксерской аудитории.

Никогда особо не блиставший Бронер 18 февраля выглядел еще хуже обычного, принимая все удары соперника на себя. Но поскольку именно он сам был главной звездой вечера, а его бой — главным событием, организованным его же компанией, невыразительный бокс ему простили.

Сам Бронер свою плохую форму объяснил тем, что сломал руку в первом же раунде. Популярная ныне «отмазка». Ее уже использовали и Мэнни Пакьяо и Деонтей Уайлдер. Хорошо хоть не судья Калинкин виновным оказался.

Анонсы месяца

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли проведет бой в России. Соперником 45-летнего американца будет 21-летний россиянин Магомед Курбанов. Поединок состоится 5 мая в Екатеринбурге и будет носить рейтинговый статус.

Ранее планировалось, что в Екатеринбург приедет Мэнни Пакьяо и сразится с Дмитрием Михайленко. Видимо, с Мозли договориться было легче.

Об этих российских боксерах, даже в нашей стране мало кто слышал. В активе Курбанова 10 побед в 10 боях на профессиональном ринге (8 нокаутов). Дебютировал он с победы техническим нокаутом над Такамом. Не Карлосом, а Шарланом Такамом.

Пакьяо же только к концу февраля определился с соперником. Вместо неизвестного Джеффа Хорна им стал и известный Амир Хан. Более известный, но едва ли более опасный. Их поединок состоится 23 апреля.

Кроме того, определилась дата реванша между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом. Промоутерская компания Roc Nation, представляющая интересы Уорда, уже зарезервировала арену Mandalay Bay в Лас-Вегасе для проведения этого поединка на 17 июня.

Апсет месяца

Мало кто думал, что 33-летний казах Жанат Жакиянов воспользуется шансом и победит американца Роши Уоррен на его же территории. Тем более, что бой начался с того, что уроженец Благовещенка дважды оказался на настиле ринга уже в первом раунде. Стоит полагать, что Уоррен уже посчитал дело сделанным, потому проиграл остальные 11 раундов по версии «Советского спорта». Судьи же к американцу были более благосклонны 116−110 и 115−111 в пользу Жакиянова. То есть два 2 и 3 раунда соответственно получил в свой счет американец. Третий рефери Ларри Азар и вовсе увидел победу американца — 115−111. Наверняка, перспективно арбитра уже взял на карандаш Андре Уорд.

В рамках того же вечера определился и соперник россиянина Денис Шафикова в его предстоящей третьей попытке взять титул IBF в легком весе. Им стал американец Роберт Истер, который легко перебил пуэрториканца Луиса Круса, по разу отправив соперника в нокаун в трех заключительных раундах.

Россиянин месяца

Дмитрий Бивол успешно защитил титул временного чемпиона мира по версии WBA и постепенно становится главным активом компании «Мир бокса», пережившей провальный прошлый год. Сейчас у Бивола есть все основания сразиться за пояс регулярного чемпиона мира, который принадлежит британцу Натану Клеверли. Теоретически, представитель Соединенного королевства мог бы претендовать на титул суперчемпиона WBA, но тот принадлежит Андре Уорду, а американец задолжал реванш Сергею Ковалеву. Да и думается, сам Клеверли не горит желанием встречаться с такими соперниками. Тем более, что встреча с Ковалевым уже была и продлилась она четыре раунда.

Другой россиянин, боксировавший в феврале, Давид Аванесян чемпионского звания лишился. Его соперник Ламонт Питерсон оказался быстрее, сильнее, выносливее и попросту больше соперника. Ему и досталась победа единогласным судейским решением.

Фото месяца

В народ вышел бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри. Судя по всему, бывший «цыганский король» доволен жизнь и не стремится возвращаться на ринг. Британская газета Daily Star вышла с заголовком: «Такого толстого Тайсона Фьюри вы еще не видели».

Бой месяца

Американский боксер Юсаф Мак нашел человека, постоянно писавшего ему гадости в Твиттере, и избил его прямо на работе — в парикмахерской.

Эфир месяца.