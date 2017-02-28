Выбежавший на ринг во время боя фанат спас боксера от нокаута и помог ему победить
Курьезный случай произошел во время боксерского боя в
Палм-Бей (Флорида) на прошлых выходных в полулегком весе между мексиканским американцем Хосе Ресендесом (5−1, 3 КО) и пуэрториканцем Джошуа Паганом (5−0, 1 KO).
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В шестом раунде Ресендес потряс противника и пошел на добивание, но его атаку прервал болельщик, взобравшийся на ринг. Поклонник Пагана
В результате судья был вынужден прервать поединок, тем самым позволив Пагану восстановиться. В итоге этот инцидент сыграл решающую роль. Бой продолжился и пуэрториканец победил раздельным решением судей.
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