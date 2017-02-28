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https://sport.mail.ru/news/boxing/28913598/
28 февраля 2017, 8:49 | Бокс | Vesti.kz

Выбежавший на ринг во время боя фанат спас боксера от нокаута и помог ему победить

Курьезный случай произошел во время боксерского боя в Палм-Бей (Флорида) на прошлых выходных в полулегком весе между мексиканским американцем Хосе Ресендесом (5−1, 3 КО) и пуэрториканцем Джошуа Паганом (5−0, 1 KO).

Судья прервал поединок тем самым позволив пострадавшему восстановиться. Увеличить
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В шестом раунде Ресендес потряс противника и пошел на добивание, но его атаку прервал болельщик, взобравшийся на ринг. Поклонник Пагана из-за канатов ударил по голове обидчика своего любимого боксера.

В результате судья был вынужден прервать поединок, тем самым позволив Пагану восстановиться. В итоге этот инцидент сыграл решающую роль. Бой продолжился и пуэрториканец победил раздельным решением судей.
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