Ледерман: Джейкобс сказал, что после рака никто не сможет побить его в ринге, но и Головкин ни разу не был в нокдауне

«Это будет бой двух лучших представителей среднего веса на сегодняшний день. Головкин, вне всякого сомнения, является лучшим средневесом в мире. Он выиграл все титулы в среднем весе, за исключением пояса WBO. Головкин обладает невероятной силой удара. К тому же он никогда не был в нокдауне за свою профессиональную или любительскую карьеры, где он провел более 300 боев. Он восхитительный боец. Многие люди считают его боксером «номер один» в pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) в мире на данный момент.

Дэнни Джейкобс смотрится очень и очень хорошо. Он сказал всем, что он настолько суров, что победил рак, и теперь никто не сможет побить его в ринге. У Дэнни длинные руки и он умеет боксировать. Он действительно хорошо двигается, боксирует и бьет. Дэнни может ударить. Так что безо всяких вопросов это будет великолепный поединок двух лучших средневесов мира, — добавил Ледерман.