Ледерман: Джейкобс сказал, что после рака никто не сможет побить его в ринге, но и Головкин ни разу не был в нокдауне
Известный боксерский аналитик и эксперт телеканала HBO Харольд Ледерман поделился своим мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в это же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).
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«Это будет бой двух лучших представителей среднего веса на сегодняшний день. Головкин, вне всякого сомнения, является лучшим средневесом в мире. Он выиграл все титулы в среднем весе, за исключением пояса WBO. Головкин обладает невероятной силой удара. К тому же он никогда не был в нокдауне за свою профессиональную или любительскую карьеры, где он провел более 300 боев. Он восхитительный боец. Многие люди считают его боксером «номер один» в
Дэнни Джейкобс смотрится очень и очень хорошо. Он сказал всем, что он настолько суров, что победил рак, и теперь никто не сможет побить его в ринге. У Дэнни длинные руки и он умеет боксировать. Он действительно хорошо двигается, боксирует и бьет. Дэнни может ударить. Так что безо всяких вопросов это будет великолепный поединок двух лучших средневесов мира, — добавил Ледерман.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
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