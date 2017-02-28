Чавес-младший: Если «Канело» действительно хотел бы драться с Головкиным, то уже подписал контракт
Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (50−2−1, 32 KO) высказал свое мнение по поводу ситуации вокруг потенциального боя между его соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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«Я согласен со всеми фанатами, которые также считают, что “Канело” бегает от Головкина. Если бы он действительно хотел драться, то уже подписал контракт, но его нет», — сказал
Ранее фанаты
Бой двух мексиканцев состоится 6 мая в
Между тем сам «Канело» заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно. Его промоутеры заявили, что они близки к сделке по их бою в сентябре.
Добавим, что Головкин свой следующий бой проведет 18 марта в
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