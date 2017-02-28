Чавес-младший: Если «Канело» действительно хотел бы драться с Головкиным, то уже подписал контракт

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«Я согласен со всеми фанатами, которые также считают, что “Канело” бегает от Головкина. Если бы он действительно хотел драться, то уже подписал контракт, но его нет», — сказал Чавес-младший в интервью Villainfy Media.

Ранее фанаты Чавеса-младшего также потроллили будущего соперника их любимца «Канело» за то, что тот избегает боя с Головкиным. На встречу в Мехико один из них принес баннер с надписью «Папа Оскар, защити меня от GGG», адресованный Альваресу и его промоутеру Оскару Де Ла Хойе.

Бой двух мексиканцев состоится 6 мая в Лас-Вегасе, причем пройдет он в промежуточном весе 164,5 фунта. Чавес-младший предположил, что «Канело» выбрал поединок с ним, так как считает его более легким соперником, чем Головкина. С ним солидарны многие другие мексиканские боксеры.

Между тем сам «Канело» заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно. Его промоутеры заявили, что они близки к сделке по их бою в сентябре.