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28 февраля 2017, 0:15 | Бокс | Чемпионат.com

Чавес-мл.: Бой с Альваресом — важнейший в моей карьере

Мексиканский боксёр Хулио Сезар Чавес-младший назвал бой против Сауля Альвареса важнейшим в своей карьере.

Поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе.

«Мы рады были получить этот бой. Это именно то, чего я хотел. Поединок с Канело будет за честь и гордость. Это отличный бой для всего мексиканского народа. Думаю, это самый важный поединок в моей карьере. С его помощью я смогу вернуться на вершину», — приводит слова Чавеса-младшего Fightnews.

Ранее Чавес-младший заявил, что хочет сразиться с Геннадием Головкиным.
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