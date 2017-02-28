Поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе.



«Мы рады были получить этот бой. Это именно то, чего я хотел. Поединок с Канело будет за честь и гордость. Это отличный бой для всего мексиканского народа. Думаю, это самый важный поединок в моей карьере. С его помощью я смогу вернуться на вершину», — приводит слова Чавеса-младшего Fightnews.



Ранее Чавес-младший заявил, что хочет сразиться с Геннадием Головкиным.