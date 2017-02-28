Чавес-мл.: Бой с Альваресом — важнейший в моей карьере
Мексиканский боксёр Хулио Сезар
Чавес-младший назвал бой против Сауля Альвареса важнейшим в своей карьере.
Поединок состоится 6 мая в
«Мы рады были получить этот бой. Это именно то, чего я хотел. Поединок с Канело будет за честь и гордость. Это отличный бой для всего мексиканского народа. Думаю, это самый важный поединок в моей карьере. С его помощью я смогу вернуться на вершину», — приводит слова
Ранее
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