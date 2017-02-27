Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28911763/
27 февраля 2017, 23:27 | Бокс | Sports.kz

Почему фанаты готовы платить за бои Головкина

Представитель известного спортивного бренда в боксе Everlast Эрни Габион рассказал о том, как казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) привлекает болельщиков на свои бои, сообщает Sports.kz.

Представитель известного спортивного <span class=error>бренда</span> в боксе Everlast <span class=error>Эрни</span> <span class=error>Габион</span> рассказал о том как казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) привлекает болельщиков на свои бои сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Ты должен знать аудиторию, на которую ты играешь. GGG — это проверенный аттракцион. Это самый большой бой в его карьере в США. Люди раскошелятся за него. Головкин заполнит арену людьми, которые пришли на бой и знают, за что заплатили», — пишет Габион в твиттере.

18 марта Головкин проведет бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО). Билеты на этот поединок стоят от 100$ до 1000$.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
27 февраля

Заявка ФК «Тараз» на сезон 2017 года

Бородюк официально возглавил сборную Казахстана

Китайский казах подтвердил титул лучшего боксера Азии по версии WBO