Почему фанаты готовы платить за бои Головкина

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«Ты должен знать аудиторию, на которую ты играешь. GGG — это проверенный аттракцион. Это самый большой бой в его карьере в США. Люди раскошелятся за него. Головкин заполнит арену людьми, которые пришли на бой и знают, за что заплатили», — пишет Габион в твиттере.



18 марта Головкин проведет бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО). Билеты на этот поединок стоят от 100$ до 1000$.