Почему фанаты готовы платить за бои Головкина
Представитель известного спортивного бренда в боксе Everlast Эрни Габион рассказал о том, как казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) привлекает болельщиков на свои бои, сообщает Sports.kz.
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«Ты должен знать аудиторию, на которую ты играешь. GGG — это проверенный аттракцион. Это самый большой бой в его карьере в США. Люди раскошелятся за него. Головкин заполнит арену людьми, которые пришли на бой и знают, за что заплатили», — пишет Габион в твиттере.
18 марта Головкин проведет бой на арене Madison Square Garden в
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