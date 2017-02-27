Промоутер: Cледующим соперником Уайлдера будет Бризил
Известный промоутер Эдди Хирн считает, что следующим соперником чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера будет Доминик Бризил.
«Я пытался организовать бой Уайлдера с Диллианом Уайтом, но, похоже, у него уже есть планы. Его следующим соперником будет Бризил», — приводит слова Хирна Ringpolska.
Ранее между Бризилом и Уайлдером произошёл конфликт в одном из отелей Алабамы.
WBC в свою очередь обязала Уайлдера договориться с Бермейном Стиверном о реванше.
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