Промоутер: Cледующим соперником Уайлдера будет Бризил

«Я пытался организовать бой Уайлдера с Диллианом Уайтом, но, похоже, у него уже есть планы. Его следующим соперником будет Бризил», — приводит слова Хирна Ringpolska.



Ранее между Бризилом и Уайлдером произошёл конфликт в одном из отелей Алабамы.



WBC в свою очередь обязала Уайлдера договориться с Бермейном Стиверном о реванше.