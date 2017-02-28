Воронежская спортсменка Татьяна Зражевская стала чемпионкой СНГ по боксу
Боксер победила соперницу Галину
Колеву-Иванову в 10-раундовом поединке.
Профессиональный боксер из Воронежа Татьяна Зражевская победила в титульном бое за пояс чемпионки СНГ и славянских стран в субботу, 25 февраля. Спортсменка победила
Татьяна Зражевская попала в мировой топ-20 профессиональных боксеров. Поединок прошел в 10 раундов. В первом раунде воронежская спортсменка пропустила несколько ударов в голову. Боксер одержала победу по очкам.
Галина
— Если сравнить ее с последней Таниной соперницей, испанкой Мари Ромеро, то болгарка более хладнокровная, спокойная и хитрая на ринге. Она не бросается в драку, а именно боксирует, стараясь выманить соперника на себя и контратаковать, — рассказал ранее корреспонденту РИА «Воронеж» тренер Игорь Авакян.
Галина Колева Иванова — бывшая чемпионка Европы среди профессионалов, в мировом рейтинге WBC занимает 18 позицию в легчайшем весе (bantamweight). На профессиональном ринге Колева Иванова провела 34 боя (16 побед, из них две — нокаутом, 14 поражений, четыре ничьих). Татьяна Зражевская в профессиональном боксе одержала в рейтинговых боях четыре победы (две — нокаутом).
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