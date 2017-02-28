Воронежская спортсменка Татьяна Зражевская стала чемпионкой СНГ по боксу

Профессиональный боксер из Воронежа Татьяна Зражевская победила в титульном бое за пояс чемпионки СНГ и славянских стран в субботу, 25 февраля. Спортсменка победила экс-чемпионку Европы Галину Колеву-Иванову из Болгарии, сообщила пресс-служба организатора бойцовского шоу, компании Victory Team.

Татьяна Зражевская попала в мировой топ-20 профессиональных боксеров. Поединок прошел в 10 раундов. В первом раунде воронежская спортсменка пропустила несколько ударов в голову. Боксер одержала победу по очкам.

Галина Колева-Иванова — левша ростом 168 см, поэтому на тренировках для Татьяны Зражевской подбирали спарринг-партнеров левшей.

— Если сравнить ее с последней Таниной соперницей, испанкой Мари Ромеро, то болгарка более хладнокровная, спокойная и хитрая на ринге. Она не бросается в драку, а именно боксирует, стараясь выманить соперника на себя и контратаковать, — рассказал ранее корреспонденту РИА «Воронеж» тренер Игорь Авакян.

Галина Колева Иванова — бывшая чемпионка Европы среди профессионалов, в мировом рейтинге WBC занимает 18 позицию в легчайшем весе (bantamweight). На профессиональном ринге Колева Иванова провела 34 боя (16 побед, из них две — нокаутом, 14 поражений, четыре ничьих). Татьяна Зражевская в профессиональном боксе одержала в рейтинговых боях четыре победы (две — нокаутом).