Спортсменка из Калининграда завоевала Кубок России по тайскому боксу

Соревнования состоялись в городе Сосновоборске Красноярского края, сообщила в Калининграде сегодня, 27 февраля 2017 года, пресс-служба правительства Калининградской области, как водится у намертво засевших там дилетантов, не указав дату события.

Известно лишь, что на розыгрыше Кубка России выступили 200 представителей ведущих отечественных школ муай-тай из трёх десятков регионов. Калининградскую область успешно представила спортсменка региональной федерации, чемпионка Европы и мира Анастасия Непианиди. Подопечная Кирилла Сапроненко боксировала в нетипичной для себя весовой категории до 60 килограммов.

Сбросив семь килограммов, спортсменка из Калининградской области успешно провела оба поединка, в полуфинале уверенно одолев Яну Дунаеву из Челябинской области, а в финале победив — 30:27 — Валерию Зубченко из Крыма.

Это второй кубковый успех Анастасии, побеждавшей на кубке страны в Махачкале, а в прошлом году ставшей серебряным призёром аналогичных соревнований, впервые проводившихся в Калининграде.

Победа в Сосновоборске гарантирует ей выступление в составе сборной России на чемпионате мира, который в мае примет Минск.