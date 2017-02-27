Спортсменка из Калининграда завоевала Кубок России по тайскому боксу
ИА Бесспорно RU. Из Калининграда Анастасия Непианиди выиграла Кубок России по тайскому боксу.
Соревнования состоялись в городе Сосновоборске Красноярского края, сообщила в Калининграде сегодня, 27 февраля 2017 года,
Известно лишь, что на розыгрыше Кубка России выступили 200 представителей ведущих отечественных школ
Сбросив семь килограммов, спортсменка из Калининградской области успешно провела оба поединка, в полуфинале уверенно одолев Яну Дунаеву из Челябинской области, а в финале победив — 30:27 — Валерию Зубченко из Крыма.
Это второй кубковый успех Анастасии, побеждавшей на кубке страны в Махачкале, а в прошлом году ставшей серебряным призёром аналогичных соревнований, впервые проводившихся в Калининграде.
Победа в Сосновоборске гарантирует ей выступление в составе сборной России на чемпионате мира, который в мае примет Минск.
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