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https://sport.mail.ru/news/boxing/28906537/
27 февраля 2017, 15:36 | Бокс | Vesti.kz

Экс-тренер Ковалева: Чавес-младший принимает удары, как груша. Альварес разберется с ним

Американец Дерек Сантос-Россарио, который будет тренировать казахстанских боксеров Ивана Дычко и Данияра Елеусинова, объяснил корреспонденту Vesti.kz, почему чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) фаворит в поединке с Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО).

Поединок двух мексиканцев состоится 6 мая в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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«Я считаю здесь безоговорочным фаворитом «Канело». Сауль специально выбрал Чавеса-младшего, ведь тот, несмотря на свое преимущество в росте, не использует его в ринге.

Меня всегда смущал его стиль «растоптать» соперника. Он пытается драться как его отец — и это ошибка, ведь он стоит перед соперником и принимает удары, как будто он боксерская груша. Его стратегия позволяла измотать соперника, чтобы затем свое физическое преимущество использовать в последних раундах. Это может работать, однако в элитных боях такое маловероятно. «Канело» воспользуется своей скоростью и разберется с Чавесом-младшим, — отметил Сантос-Россарио.

Ранее специалист оценил шансы казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, в возможном поединке с Альваресом.

Напомним, на минувшей неделе Альварес и Чавес провели совместную пресс-конференцию, на которой Сауль в ответ на вопрос одного из фанатов в грубой форме послал GGG.

Кроме этого, на встрече в Мехико, которая проходила в рамках медиа-тура, Альварес в очередной раз подвергся троллингу за избегание боя с казахстанцем Геннадием Головкиным. Один из фанатов Чавеса принес баннер с надписью «Папа Оскар, защити меня от GGG», обращенный к Альваресу и его промоутеру Оскару Де Ла Хойе.

Поединок двух мексиканцев состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Он пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.

Отметим, что Сантос-Росарио известен по работе с экс-чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (30−1−1, 26 КО) из России.
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