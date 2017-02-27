Экс-тренер Ковалева: Чавес-младший принимает удары, как груша. Альварес разберется с ним

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«Я считаю здесь безоговорочным фаворитом «Канело». Сауль специально выбрал Чавеса-младшего, ведь тот, несмотря на свое преимущество в росте, не использует его в ринге.

Меня всегда смущал его стиль «растоптать» соперника. Он пытается драться как его отец — и это ошибка, ведь он стоит перед соперником и принимает удары, как будто он боксерская груша. Его стратегия позволяла измотать соперника, чтобы затем свое физическое преимущество использовать в последних раундах. Это может работать, однако в элитных боях такое маловероятно. «Канело» воспользуется своей скоростью и разберется с Чавесом-младшим, — отметил Сантос-Россарио.

Ранее специалист оценил шансы казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, в возможном поединке с Альваресом.

Напомним, на минувшей неделе Альварес и Чавес провели совместную пресс-конференцию, на которой Сауль в ответ на вопрос одного из фанатов в грубой форме послал GGG.

Кроме этого, на встрече в Мехико, которая проходила в рамках медиа-тура, Альварес в очередной раз подвергся троллингу за избегание боя с казахстанцем Геннадием Головкиным. Один из фанатов Чавеса принес баннер с надписью «Папа Оскар, защити меня от GGG», обращенный к Альваресу и его промоутеру Оскару Де Ла Хойе.

Поединок двух мексиканцев состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Он пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.