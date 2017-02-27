Экс-тренер Ковалева: Чавес-младший принимает удары, как груша. Альварес разберется с ним
Американец Дерек
Сантос-Россарио, который будет тренировать казахстанских боксеров Ивана Дычко и Данияра Елеусинова, объяснил корреспонденту Vesti.kz, почему чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) фаворит в поединке с Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я считаю здесь безоговорочным фаворитом «Канело». Сауль специально выбрал
Меня всегда смущал его стиль «растоптать» соперника. Он пытается драться как его отец — и это ошибка, ведь он стоит перед соперником и принимает удары, как будто он боксерская груша. Его стратегия позволяла измотать соперника, чтобы затем свое физическое преимущество использовать в последних раундах. Это может работать, однако в элитных боях такое маловероятно. «Канело» воспользуется своей скоростью и разберется с Чавесом-младшим, — отметил
Ранее специалист оценил шансы казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, в возможном поединке с Альваресом.
Напомним, на минувшей неделе Альварес и Чавес провели совместную
Кроме этого, на встрече в Мехико, которая проходила в рамках
Поединок двух мексиканцев состоится 6 мая в
Отметим, что
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter