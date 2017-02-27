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https://sport.mail.ru/news/boxing/28906015/
27 февраля 2017, 15:06 | Бокс | УНИАН

Чемпиона мира WBC Уайлдера обязали провести бой со Стиверном, бой Паркер — Фьюри перенесен

Накануне Уайлдер в пятый раз защитил свой титул.

Накануне Уайлдер в пятый раз защитил свой титул. Увеличить
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Всемирный боксерский совет (WBC) постановил, что чемпион мира по версии организации Деонтей Уайлдер, который в субботу провел пятую добровольную защиту титула, в следующем поединке должен встретиться с обязательным претендентом Бермейном Стиверном, сообщает Братство Кличко.

Переговоры об организации поединка между командами двух боксеров должны начаться в понедельник, 27 февраля. По традиции, если они не придут к соглашению в течение 30 дней — будут назначены промоутерские торги.

В тоже время, промоутерская компания Duco Events, представляющая интересы чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера и ранее выигравшая торги по организации его боя против британца Хью Фьюри, заявила, что запланированный на 1 апреля поединок переносится на 6 мая. Причина — Фьюри долгое время не подписывал контракт, и организаторы просто не успевают подготовиться к первоначальной дате.

На торгах компания Duco, которая ведет карьеру Паркера совместно с компанией Top Rank, предложила 3 011 000 долларов. Британский промоутер Фрэнк Уоррен предложил $2,8 миллиона. Паркер получит 60% (1,8 млн.), Фьюри — 40% (1,2 млн.).
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