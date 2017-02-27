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https://sport.mail.ru/news/boxing/28905974/
27 февраля 2017, 15:00 | Бокс | Чемпионат.com

Джошуа прокомментировал слухи о нокаутах в спаррингах

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа прокомментировал слухи о том, что якобы был нокаутирован в спаррингах с олимпийцем Лоуренсом Околи и 19-летним супертяжем Даниэлем Дюбуа.

Несколько месяцев назад Дэвид Прайс сказал, что почти нокаутировал Джошуа в спарринге, состоявшемся несколько лет назад. Энтони подтвердил имевший место инцидент, отметив, что тогда он был ещё любителем, а Прайс уже выступал на профи-ринге.

«Согласно моему кодексу, не хорошо обсуждать чужие спарринги. Если кто-то приглашает вас в качестве спарринг-партнёра, то впускает вас в свой секретный лагерь. Поэтому я считаю нечестным предавать оказанное тебе доверие и рассказывать об этом. В любом случае я хотел бы принять больше ударов, потому что так лучше узнаю себя.

Какой смысл избивать всех на спаррингах, если в реальном бою всё может обернуться иначе и я не буду знать, как с этим справиться? Я хочу на практике ощутить силу удара и боль. Необходимо учиться, чтобы знать, как защищаться и ускользать от соперника, когда на тебя обрушиваются удары», — цитирует Джошуа BoxingScene.

29 апреля в Лондоне Джошуа предстоит провести бой с Владимиром Кличко.
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