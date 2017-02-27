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«Если этот поединок состоится, то это будет лучший бой года. На мой взгляд шансы на победу 55 против 44 процентов в пользу Головкина. Главный козырь GGG — его ​​физическая мощь, однако “Канело” имеет скорость и хорошую маневренность. Я думаю, что в этом поединке мы не увидим отчаянную разборку. Оппоненты будут вести себя аккуратно. Это будет стратегическая война боксеров», — сказал Сантос-Росарио.

Ранее Сантос-Россарио, в прошлом экс-тренер российского боксера Сергея Ковалева (30−1−1, 26 КО), дал свой прогноз на предстоящий бой Головкина против «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО). Поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке, будет транслироваться в Казахстане.