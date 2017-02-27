Экс-тренер Ковалева: В бою Головкин — Альварес не будет отчаянной разборки
Американский тренер Дерек
Сантос-Россарио, который будет тренировать казахстанских боксеров Ивана Дычко и Данияра Елеусинова, в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил шансы казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, в возможном поединке с чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканским боксером Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Если этот поединок состоится, то это будет лучший бой года. На мой взгляд шансы на победу 55 против 44 процентов в пользу Головкина. Главный козырь GGG — его физическая мощь, однако “Канело” имеет скорость и хорошую маневренность. Я думаю, что в этом поединке мы не увидим отчаянную разборку. Оппоненты будут вести себя аккуратно. Это будет стратегическая война боксеров», — сказал
Ранее
Что касается Альвареса, то он 6 мая в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter