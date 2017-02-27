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https://sport.mail.ru/news/boxing/28905520/
27 февраля 2017, 14:34 | Бокс | Vesti.kz

Экс-тренер Ковалева: В бою Головкин — Альварес не будет отчаянной разборки

Американский тренер Дерек Сантос-Россарио, который будет тренировать казахстанских боксеров Ивана Дычко и Данияра Елеусинова, в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил шансы казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, в возможном поединке с чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканским боксером Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО).

В прошлом году мексиканец без боя отдал титул казахстанцу. Увеличить
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«Если этот поединок состоится, то это будет лучший бой года. На мой взгляд шансы на победу 55 против 44 процентов в пользу Головкина. Главный козырь GGG — его ​​физическая мощь, однако “Канело” имеет скорость и хорошую маневренность. Я думаю, что в этом поединке мы не увидим отчаянную разборку. Оппоненты будут вести себя аккуратно. Это будет стратегическая война боксеров», — сказал Сантос-Росарио.

Ранее Сантос-Россарио, в прошлом экс-тренер российского боксера Сергея Ковалева (30−1−1, 26 КО), дал свой прогноз на предстоящий бой Головкина против «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО). Поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке, будет транслироваться в Казахстане.

Что касается Альвареса, то он 6 мая в Лас-Вегасе встретится с Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО). В преддверии поединка фанаты Чавеса потроллили «Канело» об избегании Головкина. Следом, на пресс-конференции Альварес в ответ на вопрос одного из фанатов в грубой форме послал GGG.
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