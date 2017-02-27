Непобежденный ирландский боксер вызвал на бой Жаната Жакиянова

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В минувшие выходные в Халле (Йоркшир) Барнетт встречался с мексиканцем Хосеафатом Рейесом (6−8, 1 КО). Поединок продлился все отведенные восемь раундов, по итогам которых судьи отдали победу ирландцу.

После победы Барнетт заявил о желании провести бой с Жакияновым, добавив, что он не боится казахстанца.

«Я хочу драться с Жанатом Жакияновым, парнем Рикки Хаттона. Мы работали с ним вместе, когда я был еще мальчишкой — мне было только 19 или 20 лет, а он же был взрослым мужчиной. Мы провели отличные спарринги. Думаю, с тех пор я развился как боец и стал более зрелым. Я знаю, что найдутся люди, которые будут избегать его. Но я определенно хочу этот бой», — цитирует его irish-boxing. com.

В свою очередь тренер Барнетта Адам Бут выразил уверенность в своем подопечном. По его словам, Жакиянов — зверь, но ирландец знает, как его побить.

Напомним, 11 февраля в Толедо (США) Жакиянов победил раздельным решением судей американца Роуши Уоррена (14−2, 4 КО) и стал обладателем двух титулов. При этом в первом раунде казахстанский боксер дважды побывал в нокдауне.