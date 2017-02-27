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https://sport.mail.ru/news/boxing/28902501/
27 февраля 2017, 11:37 | Бокс | «Прессбол»

Бокс. Белорусы завоевали медали всех достоинств на турнире в Болгарии

Белорусские боксеры Владислав Смягликов (91 кг), Павел Костромин (69 кг) и Галина Бруевич (60 кг) по итогам представительного международного турнира «Странджа-2017», завершившегося в Болгарии, завоевали медали. В споре за награды участвовали около трехсот спортсменов.

Белорусские боксеры Владислав Смягликов (91 кг) Павел <span class=error>Костромин</span> (69 кг) и Галина <span class=error>Бруевич</span> (60 кг) по итогам представительного международного турнира <span class=error>Странджа</span>-2017 завершившегося в Болгарии завоевали медали. В споре за награды участвовали около трехсот спортсменов. Увеличить
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Наиболее удачно данный старт сложился для гомельчанина Владислава Смягликова (91 кг), который выиграл «золото». В финале наш соотечественник победил болгарина Кристьяна Димитрова (4:1).

Павел Костромин (69 кг) привез на родину «серебро». В решающем поединке он уступил англичанину Пату Маккормаку (1:4). На счету Павла по ходу этого турнира победы единогласным решением судей над болгарским «файтером» Николаем Коевым, казахстанцем Аблаиханом Жуссуповым и греком Александросом Цаникидисом.

А бронзовую награду завоевала Галина Бруевич (60 кг). В ее активе победы над тайкой Радчадапорн Саото и конкуренткой из Индии Преети Бенивал (5:0). В полуфинале соперница из Болгарии Деница Елисеева оказалась сильнее (4:1).

Без наград остались Вазген Сафарьянц (64 кг) и Виталий Бондаренко (75 кг), а также Юлия Апанасович (54 кг), отмечает белорусская федерация бокса.

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