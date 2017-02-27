Бокс. Белорусы завоевали медали всех достоинств на турнире в Болгарии

Наиболее удачно данный старт сложился для гомельчанина Владислава Смягликова (91 кг), который выиграл «золото». В финале наш соотечественник победил болгарина Кристьяна Димитрова (4:1).



Павел Костромин (69 кг) привез на родину «серебро». В решающем поединке он уступил англичанину Пату Маккормаку (1:4). На счету Павла по ходу этого турнира победы единогласным решением судей над болгарским «файтером» Николаем Коевым, казахстанцем Аблаиханом Жуссуповым и греком Александросом Цаникидисом.



А бронзовую награду завоевала Галина Бруевич (60 кг). В ее активе победы над тайкой Радчадапорн Саото и конкуренткой из Индии Преети Бенивал (5:0). В полуфинале соперница из Болгарии Деница Елисеева оказалась сильнее (4:1).



Без наград остались Вазген Сафарьянц (64 кг) и Виталий Бондаренко (75 кг), а также Юлия Апанасович (54 кг), отмечает белорусская федерация бокса.