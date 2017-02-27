Бой между боксерами Пакьяо и Ханом пройдет в ОАЭ

Ранее боксеры на своих страницах в социальной сети Twitter сообщили, что их поединок пройдет 23 апреля. При этом место проведения боя не называлось.

«Да, они проведут поединок в ОАЭ», — сказал Конц.

В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Предыдущий бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевав пояс по версии WBO.

38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два поединка свел вничью. 30-летний Хан имеет в активе 35 поединков, в которых он одержал 31 победу (19 — нокаутом) и потерпел четыре поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2004 года в Афинах.