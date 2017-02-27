BoxingScene: WBC обязал Уайлдера и Стиверна начать переговоры о бое-реванше

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Отмечается, что команды боксеров должны начать переговоры о бое 27 февраля и в течение 30 дней достичь принципиального согласия, в противном случае право на организацию поединка перейдет компаниям-промоутерам.

В январе 2015 года Уайлдер победил Стиверна по очкам и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC. В субботу Уайлдер успешно защитил звание чемпиона мира в бою с Джеральдом Вашингтоном, нокаутировав соперника.