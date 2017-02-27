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«23 февраля в «Академии бокса» Флойда Мейвезера я провела мастер-класс и совместную открытую тренировку со своей будущей соперницей Юлией Чернобородовой. Посмотрев, как она работает, я пришла к выводу, что Юлия очень неудобная соперница. Это видно по ее движениям, по манере работать в ринге. Снова предстоит встреча с левшой. Мои соперницы Софья Очигава и Анжела Канецаро тоже боксировали в левосторонней стойке. На самом деле мне было бы проще выйти на ринг с тяжело бьющей соперницей, а Юлия просто не дает в себя попасть.

Когда мы проводили дуэль взглядов, я заметила некоторое волнение с ее стороны. Думаю, ей непривычно пока такое внимание, ведь в «Академии бокса» на этом событии было очень много людей. Будем готовиться и ориентироваться именно на эту соперницу. Посмотрела, что дышит она хорошо. Непростая соперница, легко не будет, — высказала мнение Фируза Шарипова.