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https://sport.mail.ru/news/boxing/28900535/
27 февраля 2017, 9:24 | Бокс | Sports.kz

Фируза Шарипова: Чернобородова — непростая соперница, легко не будет

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова поделилась с редактором портала AllFight.Ru своим мнением о сопернице по предстоящему рейтинговому бою — россиянке Юлии Чернобородовой.

Первая девушка в <nobr>профи-боксе</nobr> из Казахстана <span class=error>Фируза</span> <span class=error>Шарипова</span> поделилась с редактором портала AllFight.Ru своим мнением о сопернице по предстоящему рейтинговому бою — россиянке Юлии <span class=error>Чернобородовой</span>. Увеличить
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«23 февраля в «Академии бокса» Флойда Мейвезера я провела мастер-класс и совместную открытую тренировку со своей будущей соперницей Юлией Чернобородовой. Посмотрев, как она работает, я пришла к выводу, что Юлия очень неудобная соперница. Это видно по ее движениям, по манере работать в ринге. Снова предстоит встреча с левшой. Мои соперницы Софья Очигава и Анжела Канецаро тоже боксировали в левосторонней стойке. На самом деле мне было бы проще выйти на ринг с тяжело бьющей соперницей, а Юлия просто не дает в себя попасть.

Когда мы проводили дуэль взглядов, я заметила некоторое волнение с ее стороны. Думаю, ей непривычно пока такое внимание, ведь в «Академии бокса» на этом событии было очень много людей. Будем готовиться и ориентироваться именно на эту соперницу. Посмотрела, что дышит она хорошо. Непростая соперница, легко не будет, — высказала мнение Фируза Шарипова.

Напомним, известная казахстанка Фируза Шарипова встретится с Юлией Чернобородовой 4 марта в Балашихе. Ранее свою встречу фейс-ту-фейс с соперницей прокомментировала Юлия Чернобородова.

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