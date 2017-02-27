Фируза Шарипова: Чернобородова — непростая соперница, легко не будет
Первая девушка в
профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова поделилась с редактором портала AllFight.Ru своим мнением о сопернице по предстоящему рейтинговому бою — россиянке Юлии Чернобородовой.
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«23 февраля в «Академии бокса» Флойда Мейвезера я провела
Когда мы проводили дуэль взглядов, я заметила некоторое волнение с ее стороны. Думаю, ей непривычно пока такое внимание, ведь в «Академии бокса» на этом событии было очень много людей. Будем готовиться и ориентироваться именно на эту соперницу. Посмотрела, что дышит она хорошо. Непростая соперница, легко не будет, — высказала мнение Фируза Шарипова.
Напомним, известная казахстанка Фируза Шарипова встретится с Юлией Чернобородовой 4 марта в Балашихе. Ранее свою встречу
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