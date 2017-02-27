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https://sport.mail.ru/news/boxing/28900254/
27 февраля 2017, 9:05 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Жаксылыков проведет бой за азиатский титул WBC

Казахстанский боксер Миржан Жаксылыков (10−2, 4 КО) в марте проведет бой за титул WBC Asian Boxing Council Silver в легком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок с его участием станет главным событием вечера бокса. Увеличить
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25 марта в Первоуральске (Россия) пройдет вечер бокса, главным событием которого будет бой с участием Жаксылыкова. Его соперником будет россиянин Павел Маликов. В активе последнего десять побед в десяти боях, из которых четыре он завершил нокаутом. На кону будет стоять азиатский титул WBC.

Напомним, свой последний бой 31-летний Жаксылыков в ноябре прошлого года провел также в России. Казахстанец проиграл техническим нокаутом россиянину Михаилу Алексееву (9−0, 4КО) и лишился пояса чемпиона Азии по версии WBC на одну категорию ниже в первом полулегком весе.

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