Казахстанский боксер Жаксылыков проведет бой за азиатский титул WBC
Казахстанский боксер Миржан Жаксылыков (10−2, 4 КО) в марте проведет бой за титул WBC Asian Boxing Council Silver в легком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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25 марта в Первоуральске (Россия) пройдет вечер бокса, главным событием которого будет бой с участием Жаксылыкова. Его соперником будет россиянин Павел Маликов. В активе последнего десять побед в десяти боях, из которых четыре он завершил нокаутом. На кону будет стоять азиатский титул WBC.
Напомним, свой последний бой 31-летний Жаксылыков в ноябре прошлого года провел также в России. Казахстанец проиграл техническим нокаутом россиянину Михаилу Алексееву (9−0, 4КО) и лишился пояса чемпиона Азии по версии WBC на одну категорию ниже в первом полулегком весе.
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