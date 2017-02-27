Казахстанский боксер Жаксылыков проведет бой за азиатский титул WBC

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

25 марта в Первоуральске (Россия) пройдет вечер бокса, главным событием которого будет бой с участием Жаксылыкова. Его соперником будет россиянин Павел Маликов. В активе последнего десять побед в десяти боях, из которых четыре он завершил нокаутом. На кону будет стоять азиатский титул WBC.

Напомним, свой последний бой 31-летний Жаксылыков в ноябре прошлого года провел также в России. Казахстанец проиграл техническим нокаутом россиянину Михаилу Алексееву (9−0, 4КО) и лишился пояса чемпиона Азии по версии WBC на одну категорию ниже в первом полулегком весе.