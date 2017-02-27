Оскар Де Ла Хойя: Я хочу сдержать свое обещание, но в бой Головкин — Альварес могут вмешаться многие факторы
Промоутер чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя заявил, то бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) остается их приоритетом и он состоится в сентябре этого года.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я верю, что этот будет прекрасный бой. Но есть много факторов, которые могут повлиять на ситуацию. Что, если
Но бой «Канело» против
Ранее Де Ла Хойя раскрыл детали предложения, сделанного Головкину, добавив, что судьба боя зависит от казахстанца. В то же время сам «Канело» заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно.
Напомним, поединок двух мексиканцев состоится 6 мая в
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