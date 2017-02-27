«Я верю, что этот будет прекрасный бой. Но есть много факторов, которые могут повлиять на ситуацию. Что, если кто-то из них получит травму или рассечение? Но это великолепный поединок, почему бы не сделать его в сентябре. Но как я уже говорил, я хочу сдержать свое обещание. Головкин на радаре Альвареса, и он его не боится. Посмотрим что будет.

Но бой «Канело» против Чавеса-младшего намного значимее, чем поединок с Головкиным, в том числе и в финансовом плане. Мир хочет увидеть лучшего в бою с лучшим. Тот факт, что Чавес является самым большим именем в боксе, как и «Канело», говорит о том, что это будет великое событие. Головкин — сильный средневес, это тот поединок, который хотят увидеть фанаты. И он состоится, время пришло. В 2017 году бокс возвращается на вершину. Встреча Альвареса и Головкина всегда была в наших планах. Нам нужно, чтобы «Канело» стал полноценным средневесом, и бой с Чавесом может в этом помочь, — заявил промоутер в интервью Fighthype.com.

Ранее Де Ла Хойя раскрыл детали предложения, сделанного Головкину, добавив, что судьба боя зависит от казахстанца. В то же время сам «Канело» заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно.