Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28899982/
27 февраля 2017, 9:04 | Бокс | Vesti.kz

Оскар Де Ла Хойя: Я хочу сдержать свое обещание, но в бой Головкин — Альварес могут вмешаться многие факторы

Промоутер чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя заявил, то бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) остается их приоритетом и он состоится в сентябре этого года.

Промоутер мексиканца добавил что бой с GGG всегда входил в их планы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я верю, что этот будет прекрасный бой. Но есть много факторов, которые могут повлиять на ситуацию. Что, если кто-то из них получит травму или рассечение? Но это великолепный поединок, почему бы не сделать его в сентябре. Но как я уже говорил, я хочу сдержать свое обещание. Головкин на радаре Альвареса, и он его не боится. Посмотрим что будет.

Но бой «Канело» против Чавеса-младшего намного значимее, чем поединок с Головкиным, в том числе и в финансовом плане. Мир хочет увидеть лучшего в бою с лучшим. Тот факт, что Чавес является самым большим именем в боксе, как и «Канело», говорит о том, что это будет великое событие. Головкин — сильный средневес, это тот поединок, который хотят увидеть фанаты. И он состоится, время пришло. В 2017 году бокс возвращается на вершину. Встреча Альвареса и Головкина всегда была в наших планах. Нам нужно, чтобы «Канело» стал полноценным средневесом, и бой с Чавесом может в этом помочь, — заявил промоутер в интервью Fighthype.com.

Ранее Де Ла Хойя раскрыл детали предложения, сделанного Головкину, добавив, что судьба боя зависит от казахстанца. В то же время сам «Канело» заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно.

Напомним, поединок двух мексиканцев состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Причем пройдет он в промежуточном весе 164,5 фунта, тогда как ранее «Канело» отказывался драться с Головкиным в лимите среднего веса 160 фунтов. Казахстанец вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где ему будет противостоять американец Дэниэл Джейкобс.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
27 февраля

"ОН-ТВ" подтвердил передачу прав на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы другому каналу

Сколько заработали казахстанские спортсмены на зимней Азиаде-2017

Я хочу сдержать свое обещание, но в бой Головкин - Альварес могут вмешаться многие факторы - Оскар Де Ла Хойя