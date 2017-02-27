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https://sport.mail.ru/news/boxing/28899977/
27 февраля 2017, 8:36 | Бокс | ТАСС

Пакьяо в июле может провести бой против Проводникова в Екатеринбурге

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо может в июле в Екатеринбурге провести бой с известным российским боксером Русланом Проводниковым. Об этом ТАСС сообщил промоутер Пакьяо и руководитель компании Top Rank Боб Арум.

<em>МОСКВА 27 февраля. /Корр. ТАСС Игорь <span class=error>Лазорин</span>/.</em> Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 6668 кг филиппинец <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> может в июле в Екатеринбурге провести бой с известным российским боксером Русланом Проводниковым. Об этом ТАСС сообщил промоутер <span class=error>Пакьяо</span> и руководитель компании Top <span class=error>Rank</span> Боб <span class=error>Арум</span>. Увеличить
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Ранее Арум заявлял ТАСС, что еще одним вариантом соперника для филиппинца является россиянин Дмитрий Михайленко. В воскресенье стало известно, что Пакьяо проведет поединок с британцем Амиром Ханом 23 апреля. Место проведения боя еще не выбрано.

«Мы обсуждали с промоутером Титовым проведение боя в июле. Мэнни может провести бой с Русланом Проводниковым, такой вариант возможен», — сказал Арум.

В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Предыдущий бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевав пояс по версии WBO.

Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два поединка свел вничью. Филиппинец завоевывал чемпионские титулы в восьми весовых категориях.

Проводников провел последний поединок 11 июня прошлого года, победив единогласным решением судей американца Джона Молину. На счету 33-летнего россиянина по прозвищу «Сибирский Рокки» 25 побед (18 нокаутом), пять поражений. Он является бывшим чемпионом мира WBO.
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