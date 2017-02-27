Пакьяо в июле может провести бой против Проводникова в Екатеринбурге

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Ранее Арум заявлял ТАСС, что еще одним вариантом соперника для филиппинца является россиянин Дмитрий Михайленко. В воскресенье стало известно, что Пакьяо проведет поединок с британцем Амиром Ханом 23 апреля. Место проведения боя еще не выбрано.

«Мы обсуждали с промоутером Титовым проведение боя в июле. Мэнни может провести бой с Русланом Проводниковым, такой вариант возможен», — сказал Арум.

В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Предыдущий бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевав пояс по версии WBO.

Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два поединка свел вничью. Филиппинец завоевывал чемпионские титулы в восьми весовых категориях.

Проводников провел последний поединок 11 июня прошлого года, победив единогласным решением судей американца Джона Молину. На счету 33-летнего россиянина по прозвищу «Сибирский Рокки» 25 побед (18 нокаутом), пять поражений. Он является бывшим чемпионом мира WBO.