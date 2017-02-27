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https://sport.mail.ru/news/boxing/28899976/
27 февраля 2017, 8:34 | Бокс | ТАСС

Промоутеры начали переговоры по бою-реваншу Ковалев — Уорд

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Промоутеры начали переговоры по организации боя-реванша между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом ТАСС сообщил менеджер Ковалева Эгис Климас.

<em>МОСКВА 27 февраля. /Корр. ТАСС Игорь <span class=error>Лазорин</span>/.</em> Промоутеры начали переговоры по организации <nobr>боя-реванша</nobr> между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) американцем <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span> и россиянином Сергеем <span class=error>Ковалевым</span>. Об этом ТАСС сообщил менеджер <span class=error>Ковалева</span> <span class=error>Эгис</span> <span class=error>Климас</span>. Увеличить
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Ранее стало известно, что представляющая интересы Уорда компания Roc Nation забронировала арену Mandalay Bay в Лас- Вегасе на 17 июня нынешнего года для проведения реванша Ковалев — Уорд. Интересы Ковалева представляет промоутерская компания Main Events.

«Переговоры (о реванше) начались. Пока конкретных договоренностей нет», — сказал Климас.

В ноябре Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой «супер»), WBO и IBF в весовой категории до 79,38 кг. По контракту на бой между боксерами предусмотрен реванш. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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