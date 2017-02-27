Промоутеры начали переговоры по бою-реваншу Ковалев — Уорд
МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Промоутеры начали переговоры по организации
боя-реванша между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом ТАСС сообщил менеджер Ковалева Эгис Климас.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее стало известно, что представляющая интересы Уорда компания Roc Nation забронировала арену Mandalay Bay в Лас- Вегасе на 17 июня нынешнего года для проведения реванша Ковалев — Уорд. Интересы Ковалева представляет промоутерская компания Main Events.
«Переговоры (о реванше) начались. Пока конкретных договоренностей нет», — сказал Климас.
В ноябре Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой «супер»), WBO и IBF в весовой категории до 79,38 кг. По контракту на бой между боксерами предусмотрен реванш. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым.
На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter