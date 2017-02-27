Казахстанский боксер стал победителем международного турнира в Болгарии

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В финале соревнований Кулахмет, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, одержал победу над хозяином ринга Арманом Хакобяном.

Другой представитель Казахстана Камшыбек Конкабаев (свыше 91 килограмма) завоевал бронзовую медаль, в упорном поединке уступив другому боксеру из Болгарии Петару Белберову. Стоит отметить, что два года назад Конкабаев становился чемпионом этого престижного турнира. За последнюю неделю он провел четыре поединка, включая пятираундовый бой за «Астана Арланс» во Всемирной серии бокса (WSB) против «Узбек Тайгерс» в Талдыкоргане.

Также на турнире принимали участие казахстанские боксеры Ержан Жомарт (49 килограммов), Азамат Исакулов (52), Нурбол Калжанов (56), Адилет Курметов (60) и Абылайхан Жусупов (69), однако они остались без медалей.

В этом году казахстанских боксеров ожидают два крупных старта — чемпионат Азии в Узбекистане и мировое первенство в Германии. Ожидается, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды определится с кандидатурами на эти соревнования.