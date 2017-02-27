Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28899465/
27 февраля 2017, 11:00 | Бокс | Vesti.kz

Сауль Альварес в грубой форме послал Геннадия Головкина

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) в грубой форме послал казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

В прошлом году мексиканец без боя отдал титул казахстанцу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это произошло во время пресс-конференции, посвященной предстоящему бою «Канело» с его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Один из фанатов спросил у Альвареса, чтобы он сказал Головкину, если бы тот сейчас стоял перед ним, на что мексиканец ответил жестом руки.

В описании к видео говорится, что этот жест можно интерпретировать, как «Пошел на». После этого Альварес добавил, что пока не хочет говорить о бое с Головкиным, поскольку сейчас сфокусирован на бое с Чавесом-младшим и уважает своего соперника.

Между тем, фанаты Чавеса-младшего на пресс-конференции в Мехико воспользовались ситуацией и потроллили «Канело». Один из них принес баннер с надписью «Папа Оскар, защити меня от GGG», адресованный Альваресу и его промоутеру Оскару Де Ла Хойе.

Напомним, в мае 2016 года после победы над Амиром Ханом «Канело» публично призвал сидевшего в рингсайде Головкина «устроить бой», а на послематчевой пресс-конференции заявил, что у него «не тонка кишка» выйти против казахстанца, и он сделает это осенью. Однако спустя несколько дней мексиканец оставил свой титул чемпиона WBC в среднем весе, который перешел Головкину, и вернулся в первый средний вес.

В одном из последних интервью «Канело» заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно. Де Ла Хойя добавил, что мексиканец ни от кого не бегает и они уже сделали предложение казахстанцу и теперь судьба их боя, который ожидается в сентябре, зависит от GGG.

Поединок двух мексиканцев состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Причем пройдет он в промежуточном весе 164,5 фунта, тогда как ранее «Канело» отказывался драться с Головкиным в лимите среднего веса 160 фунтов. Казахстанец вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где ему будет противостоять американец Дэниэл Джейкобс.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Все новости
27 февраля

Могли быть третьими. Где на Азиаде-2017 Казахстан не добрал "железобетонные" золотые медали

Александр Бородюк может возглавить сборную Казахстана по футболу

Межсезонье. Как проходит усиление и чистка составов в клубах КПЛ