Сауль Альварес в грубой форме послал Геннадия Головкина
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) в грубой форме послал казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Это произошло во время
В описании к видео говорится, что этот жест можно интерпретировать, как «Пошел на». После этого Альварес добавил, что пока не хочет говорить о бое с Головкиным, поскольку сейчас сфокусирован на бое с
Между тем, фанаты
Напомним, в мае 2016 года после победы над Амиром Ханом «Канело» публично призвал сидевшего в рингсайде Головкина «устроить бой», а на послематчевой
В одном из последних интервью «Канело» заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно. Де Ла Хойя добавил, что мексиканец ни от кого не бегает и они уже сделали предложение казахстанцу и теперь судьба их боя, который ожидается в сентябре, зависит от GGG.
Поединок двух мексиканцев состоится 6 мая в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter