Сауль Альварес в грубой форме послал Геннадия Головкина

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Это произошло во время пресс-конференции, посвященной предстоящему бою «Канело» с его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Один из фанатов спросил у Альвареса, чтобы он сказал Головкину, если бы тот сейчас стоял перед ним, на что мексиканец ответил жестом руки.

В описании к видео говорится, что этот жест можно интерпретировать, как «Пошел на». После этого Альварес добавил, что пока не хочет говорить о бое с Головкиным, поскольку сейчас сфокусирован на бое с Чавесом-младшим и уважает своего соперника.

Между тем, фанаты Чавеса-младшего на пресс-конференции в Мехико воспользовались ситуацией и потроллили «Канело». Один из них принес баннер с надписью «Папа Оскар, защити меня от GGG», адресованный Альваресу и его промоутеру Оскару Де Ла Хойе.

Напомним, в мае 2016 года после победы над Амиром Ханом «Канело» публично призвал сидевшего в рингсайде Головкина «устроить бой», а на послематчевой пресс-конференции заявил, что у него «не тонка кишка» выйти против казахстанца, и он сделает это осенью. Однако спустя несколько дней мексиканец оставил свой титул чемпиона WBC в среднем весе, который перешел Головкину, и вернулся в первый средний вес.

В одном из последних интервью «Канело» заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно. Де Ла Хойя добавил, что мексиканец ни от кого не бегает и они уже сделали предложение казахстанцу и теперь судьба их боя, который ожидается в сентябре, зависит от GGG.

Поединок двух мексиканцев состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Причем пройдет он в промежуточном весе 164,5 фунта, тогда как ранее «Канело» отказывался драться с Головкиным в лимите среднего веса 160 фунтов. Казахстанец вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где ему будет противостоять американец Дэниэл Джейкобс.

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