Телеканал FOX назвал Вирджила Хантера тренером Геннадия Головкина
Телеканал FOX неверно указал тренера казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), который является чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Ошибка была допущена во время показа передачи о боксерском шоу Premier Boxing Champions. В роли эксперта телеканала выступил известный тренер по боксу Вирджил Хантер, являющийся тренером чемпиона WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американца Андре Уорда (31−0, 15 КО). Однако в титрах было оказано, что он тренирует Головкина. На самом деле, тренером казахстанца является Абель Санчес.
В то же время отметим, что Хантер помогает другому боксеру из США «регулярному» чемпиону WBA в среднем весе американца Дэниэлу Джейкобсу (32−1. 29 КО) в подготовке к бою с Головкиным, который состоится 18 марта в
Этот поединок будет показан в США телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV). В Казахстане его будут транслировать «Казахстан» и KazSport.
Фото twitter.com.
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