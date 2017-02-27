Телеканал FOX назвал Вирджила Хантера тренером Геннадия Головкина

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Ошибка была допущена во время показа передачи о боксерском шоу Premier Boxing Champions. В роли эксперта телеканала выступил известный тренер по боксу Вирджил Хантер, являющийся тренером чемпиона WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американца Андре Уорда (31−0, 15 КО). Однако в титрах было оказано, что он тренирует Головкина. На самом деле, тренером казахстанца является Абель Санчес.

В то же время отметим, что Хантер помогает другому боксеру из США «регулярному» чемпиону WBA в среднем весе американца Дэниэлу Джейкобсу (32−1. 29 КО) в подготовке к бою с Головкиным, который состоится 18 марта в Нью-Йорке.

Этот поединок будет показан в США телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV). В Казахстане его будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

Фото twitter.com.