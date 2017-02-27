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https://sport.mail.ru/news/boxing/28899057/
27 февраля 2017, 8:45 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер «Канело»: Нельзя предсказать PPV. Так что фиксированный гонорар Головкина может оказаться больше них

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющей интересы чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО), заявил, что они близки к подписанию контракта на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Он добавил что стороны близки к заключению сделки. Увеличить
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«Мы надеемся, что бой состоится в сентябре, мы работаем над ним. Я веду переговоры с Томом Леффлером (промоутер Головкина). Думаю, мы близки к договору, осталось увязать пару концов. Мы хотим устроить бой и движемся в этом направлении.

Люди уделяют слишком много внимания предложению фиксированного гонорара Головкина. Но нельзя предсказать сборы с платных трансляций (PPV). Фиксированная сумма может оказаться больше процентов, — цитирует Гомеса BoxingScene.com.

Ранее его коллега из Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя раскрыл детали предложения, сделанного Головкину. По его словам, теперь судьба боя зависит от команды казахстанского боксера.

Добавим, что Головкин свой следующий бой проведет 18 марта в Нью-Йорке против американца Дэниэла Джейкобса. У «Канело» на 6 мая намечен поединок с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. В случае победы казахстанский и мексиканский боксеры встретятся в сентябре.

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