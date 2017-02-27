Промоутер «Канело»: Нельзя предсказать PPV. Так что фиксированный гонорар Головкина может оказаться больше них

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«Мы надеемся, что бой состоится в сентябре, мы работаем над ним. Я веду переговоры с Томом Леффлером (промоутер Головкина). Думаю, мы близки к договору, осталось увязать пару концов. Мы хотим устроить бой и движемся в этом направлении.

Люди уделяют слишком много внимания предложению фиксированного гонорара Головкина. Но нельзя предсказать сборы с платных трансляций (PPV). Фиксированная сумма может оказаться больше процентов, — цитирует Гомеса BoxingScene.com.

Ранее его коллега из Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя раскрыл детали предложения, сделанного Головкину. По его словам, теперь судьба боя зависит от команды казахстанского боксера.