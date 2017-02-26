Ислама встретили в аэропорту Алматы

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Напомним, что 17 февраля в Уилмингтоне (штат Дэлавер, США) казахстанец в первом раунде нокаутировал бразильца Робсона Ассиса.



Таким образом, Ислам одержал свою 23-ю победу на профи-ринге, 19 из которых были завершены до финального гонга.