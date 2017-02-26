Ислама встретили в аэропорту Алматы
Обладатель титулов WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом среднем весе 32-летний казахстанский боксер Канат Ислам вернулся в Алматы, где его тепло встретили болельщики, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Напомним, что 17 февраля в Уилмингтоне (штат Дэлавер, США) казахстанец в первом раунде нокаутировал бразильца Робсона Ассиса.
Таким образом, Ислам одержал свою 23-ю победу на
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