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https://sport.mail.ru/news/boxing/28895590/
26 февраля 2017, 15:52 | Бокс | Sports.kz

Ислама встретили в аэропорту Алматы

Обладатель титулов WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом среднем весе 32-летний казахстанский боксер Канат Ислам вернулся в Алматы, где его тепло встретили болельщики, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Обладатель титулов WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом среднем весе 32-летний казахстанский боксер Канат Ислам вернулся в <span class=error>Алматы</span> где его тепло встретили болельщики сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Напомним, что 17 февраля в Уилмингтоне (штат Дэлавер, США) казахстанец в первом раунде нокаутировал бразильца Робсона Ассиса.

Таким образом, Ислам одержал свою 23-ю победу на профи-ринге, 19 из которых были завершены до финального гонга.

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