Зимнох взял реванш у Молло
Польский супертяжеловес Кшиштоф Зимнох победил американца Майка Молло в реванше.
Молло агрессивно начал бой, но Зимнох не дал сопернику провести нокаутирующий удар. Во втором раунде поляк отправил Молло в нокдаун, после чего тот смог продолжить поединок.
В конце шестого раунда Зимнох снова потряс соперника серьёзным ударом, после чего секунданты американца не выпустили его на следующий раунд. Рефери зафиксировал технический нокаут.
Это реванш поединка годичной давности, в котором Зимнох оказался в нокауте в первом раунде.
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