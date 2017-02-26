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26 февраля 2017, 13:54 | Бокс | Чемпионат.com

Зимнох взял реванш у Молло

Польский супертяжеловес Кшиштоф Зимнох победил американца Майка Молло в реванше.

Молло агрессивно начал бой, но Зимнох не дал сопернику провести нокаутирующий удар. Во втором раунде поляк отправил Молло в нокдаун, после чего тот смог продолжить поединок.

В конце шестого раунда Зимнох снова потряс соперника серьёзным ударом, после чего секунданты американца не выпустили его на следующий раунд. Рефери зафиксировал технический нокаут.

Это реванш поединка годичной давности, в котором Зимнох оказался в нокауте в первом раунде.
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