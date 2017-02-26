Зимнох взял реванш у Молло

Молло агрессивно начал бой, но Зимнох не дал сопернику провести нокаутирующий удар. Во втором раунде поляк отправил Молло в нокдаун, после чего тот смог продолжить поединок.



В конце шестого раунда Зимнох снова потряс соперника серьёзным ударом, после чего секунданты американца не выпустили его на следующий раунд. Рефери зафиксировал технический нокаут.



Это реванш поединка годичной давности, в котором Зимнох оказался в нокауте в первом раунде.