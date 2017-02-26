Казахстанские боксеры тренируются вместе с Ковалевым
Казахстанские
боксеры-профессионалы Мадияр Ашкеев (7−0, 3КО), Мейирим Нурсултанов (1−0) и Асхат Уалиханов (1−1, 1КО) тренируются в Лос-Анджелесе вместе экс-чемпионом мира в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (30−1−1, 26KO), сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Отметим, что делами Ковалева и боксеров из Казахстана занимается один менеджер — Эгис Климас.
Добавим, что 28-летний Ашкеев готовится к своему восьмому бою на
Нурсултанов и Уалиханов также планируют выйти на ринг в апреле.
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