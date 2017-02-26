Казахстанские боксеры тренируются вместе с Ковалевым

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Отметим, что делами Ковалева и боксеров из Казахстана занимается один менеджер — Эгис Климас.



Добавим, что 28-летний Ашкеев готовится к своему восьмому бою на профи-ринге. 15 апреля в Коннектикуте (США) казахстанец встретится с американцем Шоном Кэмероном (10−2, 5КО). Их поединок пройдет в рамках первой средней весовой категории (до 154 фунта — 69,9 кг).



Нурсултанов и Уалиханов также планируют выйти на ринг в апреле.