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https://sport.mail.ru/news/boxing/28894480/
26 февраля 2017, 12:40 | Бокс | Sports.kz

Казахстанские боксеры тренируются вместе с Ковалевым

Казахстанские боксеры-профессионалы Мадияр Ашкеев (7−0, 3КО), Мейирим Нурсултанов (1−0) и Асхат Уалиханов (1−1, 1КО) тренируются в Лос-Анджелесе вместе экс-чемпионом мира в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (30−1−1, 26KO), сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Казахстанские <nobr>боксеры-профессионалы</nobr> <span class=error>Мадияр</span> <span class=error>Ашкеев</span> (7−0 3КО) <span class=error>Мейирим</span> Нурсултанов (1−0) и <span class=error>Асхат</span> Уалиханов (1−1 1КО) тренируются в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> вместе <nobr>экс-чемпионом</nobr> мира в полутяжелом весе россиянином Сергеем <span class=error>Ковалевым</span> (30−1−1 26KO) сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Отметим, что делами Ковалева и боксеров из Казахстана занимается один менеджер — Эгис Климас.

Добавим, что 28-летний Ашкеев готовится к своему восьмому бою на профи-ринге. 15 апреля в Коннектикуте (США) казахстанец встретится с американцем Шоном Кэмероном (10−2, 5КО). Их поединок пройдет в рамках первой средней весовой категории (до 154 фунта — 69,9 кг).

Нурсултанов и Уалиханов также планируют выйти на ринг в апреле.

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