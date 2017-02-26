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В супертяжелой весовой категории (+91 кг) казахстанец Камшыбек Конкабаев уступил болгарину Петару Белберову и занял третье место. Стоит отметить, что два года назад Конкабаев становился чемпионом этого престижного турнира. За последнюю неделю Камшыбек провел четыре поединка, включая пятираундовый бой в формате WSB против узбекского боксера в Талдыкоргане, поэтому, учитывая столь напряженный график, «бронза» — отличный результат.



Что касается второго полуфиналиста из Казахстана, то Турсынбай Кулахмет, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, выиграл у украинца Валерия Харламова.



Таким образом, сегодня Кулахмет в решающем поединке сойдется на ринге с Арманом Хакобяном, представляющим Болгарию.