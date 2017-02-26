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https://sport.mail.ru/news/boxing/28894309/
26 февраля 2017, 12:07 | Бокс | Sports.kz

Кулахмет вышел в финал, Конкабаев — третий на турнире «Странджа» по боксу в Болгарии

В столице Болгарии Софии состоялись полуфинальные поединки 68-го международного турнира «Странджа», сообщает пресс-служба КФБ.

В столице Болгарии Софии состоялись полуфинальные поединки 68-го международного турнира <span class=error>Странджа</span> сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>КФБ</span>. Увеличить
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В супертяжелой весовой категории (+91 кг) казахстанец Камшыбек Конкабаев уступил болгарину Петару Белберову и занял третье место. Стоит отметить, что два года назад Конкабаев становился чемпионом этого престижного турнира. За последнюю неделю Камшыбек провел четыре поединка, включая пятираундовый бой в формате WSB против узбекского боксера в Талдыкоргане, поэтому, учитывая столь напряженный график, «бронза» — отличный результат.

Что касается второго полуфиналиста из Казахстана, то Турсынбай Кулахмет, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, выиграл у украинца Валерия Харламова.

Таким образом, сегодня Кулахмет в решающем поединке сойдется на ринге с Арманом Хакобяном, представляющим Болгарию.

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