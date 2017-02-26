Бой-реванш между боксерами Ковалевым и Уордом может пройти 17 июня
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/.
Бой-реванш между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом может пройти 17 июня в Лас-Вегасе. Об этом сообщает телеканал ESPN.
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Отмечается, что промоутерская компания Roc Nation Sports зарезервировала арену Mandalay Bay на 17 июня для возможного поединка. Кроме того, компания хочет изменить условия контракта на бой, с которыми не согласен и Ковалев.
В ноябре Ковалев проиграл американцу Андре Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации в весовой категории до 79,38 кг. По контракту на бой между боксерами предусмотрен реванш. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым.
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