Промоутерская компания Ковалёва зарезервировала арену на реванш с Уордом
Промоутерская компания российского боксёра полутяжёлого веса Сергея Ковалёва Roc Nation зарезервировала арену Mandalay Bay в
Лас-Вегасе для проведения реванша с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Андре Уордом, сообщает ESPN.
Помимо этого в Атлетическую комиссию штата Невада была подана заявка на одобрение даты 17 июня. Также дата боя согласовывается с телеканалом HBO.
Команда Ковалёва также попытается изменить некоторые условия реванша, но пока со стороны американца никаких действий не происходит.
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