Промоутерская компания Ковалёва зарезервировала арену на реванш с Уордом

Помимо этого в Атлетическую комиссию штата Невада была подана заявка на одобрение даты 17 июня. Также дата боя согласовывается с телеканалом HBO.



Команда Ковалёва также попытается изменить некоторые условия реванша, но пока со стороны американца никаких действий не происходит.