Американец Уайлдер в пятый раз защитил титул чемпиона мира по боксу

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Удивительный случай: чемпион мира провел пятую добровольную защиту титула — то есть сам выбирал себе соперников, а не встречался с обязательным претендентом. И даже несмотря на то, что теперь на счету Уайлдера стало 37 нокаутов в 38 проведенных поединках — то есть незрелищным боксером его никак назвать нельзя — о его «востребованности» говорит тот факт, что четыре из пяти своих защит Бронзовый Бомбардировщик провел в родном штате Алабама.

«Два лучших тяжеловеса, которых я видел сегодня в Алабаме — это Холифилд и Холмс», — едко прокомментировал бой один из боксерских обозревателей, упомянув имена присутствовавших на поединке почетных гостей — экс-чемпионов мира Эвандера Холифилда и Ларри Холмса.

И все же по порядку о произощедшем….

Как уже было отмечено в нашем превью перед поединком, Вашингтон стал заменой провалившему допинг-тест польскому супертяжу Анджею Вавжику. При этом нельзя сказать, что это ослабило интригу: у соотечественника Уайлдера было достаточно времени для того, чтобы провести полноценную подготовку к поединку, а по своим габаритам Джеральд ненамного уступал чемпиону.

Правда, когда соперники появились на ринге, показалось, что все-таки данные о росте претендента несколько завышены и уступает он 201-сантиметровому сопернику не 3 см, а побольше. Но физическая готовность 34-летнего Вашингтона, отмеченная наблюдателями еще на процедуре взвешивания, сомнений не вызывала.

Претендент активнее начал поединок, «сев» на «заднюю» ногу и резко выталкиваясь оттуда, пробивал приличные джебы, изредка добавляя к ним и правую руку.

В одном из таких «выпадов» в первом раунде Уайлдер закрутил его и поставил на колено, однако удара не было — значит, нет и нокдауна.

В стартовых раундах было несколько довольно яростных обменов, наскоков претендента на чемпиона и парочка пропущенных им точных встречных ударов. Вашингтон активно начал третий раунд, но точности в его выстрелах было маловато, и дело каждый раз завершалось клинчами.

Оценки экспертов по итогам первых трех отрезков боя расходились диаметрально — от 3−0 в пользу Уйалдера, до такого же счета, но за его соперника. Аргументировать можно было и то, и другое: Вашингтон оказался претендентом не из трусливых, но было видно, что чемпион старается «считать» алгоритм его атак, как он проделывал это ранее, например, в поединке с поляком Артуром Шпилькой.

В четвертом раунде Деонтей более определенно пошел вперед, но теперь уже и Джеральд показал, что может неполохо контратаковать, в одном из эпизодов поймав соперника левым боковым. Чемпион ответил, а потом еще и провел пару жестких атак по корпусу.

После четырех раундов комментаторы боя уже начали говорить об отличной подготовке Вашингтона и возможной травме Уайлдера, который пропустил из-за операции на руке вторую половину прошлого года. И тут наступила развязка….

В середине пятого раунда претендент «завис» на средней дистанции от Бомбардировщика и тут же получил короткий правый боковой точно в челюсть, который отправил его на настил ринга.

Спокойный до этого Уайдлер «взорвался», показав себя прежнего: он, заводя себя, начал перекрикиваться со зрителями, пока сопернику велся отсчет секунд, а потом попер на Вашингтона, поначалу опустив руки, а затем начав орудовать ими, как лопастями ветряной мельницы.

Рефери в ринге Майк Гриффин повел себя несколько странно: он, видимо, сам был так напуган агрессией чемпиона, что пытался остановить бой при первом же его попадании левым боковым, но потом отпустив соперников и позволив Уайлдеру продолжить орудовать в стиле комбайна.

Продлилось все еще секунд пять. Вашингтон не упал, но от этого его уберегли канаты, когда рефери уже оттаскивал от него чемпиона.

Рано ли был остановлен бой? Возможно. Особенно, если представить, что на месте Вашингтона был бы не соотечественник Уайлдера, а, скажем, представитель другой страны. Тогда бы у его поклонников были бы претензии к рефери.

С другой стороны, атака чемпиона была яростной, несколько ударов попали в цель чисто, а соперник держался на ногах. В супертяжелом весе такая стойкость весьма чревата для здоровья.

«Это был равный поединок, но я был недостаточно сдержан, старался идти вперед, — признался Вашингтон. -

Я пытаться поймать его на контрударе, у меня разок это получилось, но в итоге поймали меня.

Сам Уайлдер после боя поспешил успокоить своих поклонников относительно травмы. «Моя правая рука в полном порядке, и я очень рад этому», — сказал он.

Касаясь будущего, американец ответил неопределенно, снова заявив о желании объединить чемпионские пояса. При этом он надеется на бой с британцем Энтони Джошуа, которому в апреле предстоит бой с украинцем Владимиром Кличко.

«Мы можем сразиться в конце года, — заявил Уайлдер. -

Кличко фанатом волнует мало, а с Энтони нам нужно выяснить, кто тут номер один.

Присутствовавший на поединке в Бирмингеме чемпион мира по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер был запечатлен на фотографии с Уайлдером, породив слухи об объединительном бое.

В то же время Бермейн Стиверн, который должен был сразиться с россиянином Александром Поветкиным в Екатеринбурге за титул временного чемпиона мира WBC, после победы Уайлдера над Вашингтоном заполонил свои соцсети постами в стиле «надо чаще встречаться».

Канадец, являющийся единственным боксером, которого Деонтей не смог победить досрочно, назвал себя «обязательным претендентом».

Вообще-то это право он должен был заработать как раз в бою с Поветкиным, но вполне возможно, что его представители во главе с Доном Кингом, добьются права на встречу с чемпионом.

Тогда круг — или ринг, если быть ближе к теме бокса — «от Стиверна до Стиверна» длиной в два года для Уайлдера замкнется, и в этом цикле так и не окажется ни Александра Поветкина, ни, вообще, соперника, который мог бы составить серьезную конкуренцию для американца. С другой стороны, нужно ли это, чтобы проводить триумфальные бои в Алабаме?