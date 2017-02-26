Хард нокаутировал Харрисона в бою за титул IBF

Бой проходил в равной борьбе, но с ходом раундов Харрисон выглядел всё более уставшим. В восьмом раунде преимущество Харда было явным, после чего в девятом раунде он отправил своего соперника в нокаут тяжёлым ударом правой в голову. Бой проходил в американском Бирмингеме в андеркарде поединка Уайлдер — Вашингтон.