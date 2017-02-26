Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28893752/
26 февраля 2017, 10:34 | Бокс | Чемпионат.com

Рэй Варгас стал чемпионом WBC во втором легчайшем весе

Мексиканский боксёр Рэй Варгас (29−0, 22 КО) победил британца Гэвина Макдоннелла в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) во втором легчайшем весе.

Варгас победил решением большинства судей. Один из судей зафиксировал ничью — 114:114, а двое других отдали победу мексиканцу — 117:111 и 116:112.

«Я многому научился. Я знаю, где я ошибся. Я разочарован, но буду продолжать тяжело работать», — приводит слова Макдоннелла после боя BBC.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Американец Уайлдер в пятый раз защитил титул чемпиона мира по боксу

Американец Уайлдер в пятый раз защитил титул чемпиона мира по боксу

Американский боксер Деонтей Уайлдер в очередной раз защитил пояс чемпиона мира по боксу, нокаутировав своего соотечественника Джеральда Вашингтона. Вполне возможно, что скоро можно будет увидеть новый бой Бронзового Бомбардировщика с канадцем Бермейном Стиверном, в поединке с которым им и был завоеван титул по версии WBC.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»