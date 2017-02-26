Рэй Варгас стал чемпионом WBC во втором легчайшем весе
Мексиканский боксёр Рэй Варгас (29−0, 22 КО) победил британца Гэвина Макдоннелла в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) во втором легчайшем весе.
Варгас победил решением большинства судей. Один из судей зафиксировал ничью — 114:114, а двое других отдали победу мексиканцу — 117:111 и 116:112.
«Я многому научился. Я знаю, где я ошибся. Я разочарован, но буду продолжать тяжело работать», — приводит слова Макдоннелла после боя BBC.
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