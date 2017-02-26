Рэй Варгас стал чемпионом WBC во втором легчайшем весе

Американский боксер Деонтей Уайлдер в очередной раз защитил пояс чемпиона мира по боксу, нокаутировав своего соотечественника Джеральда Вашингтона. Вполне возможно, что скоро можно будет увидеть новый бой Бронзового Бомбардировщика с канадцем Бермейном Стиверном, в поединке с которым им и был завоеван титул по версии WBC.