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https://sport.mail.ru/news/boxing/28893513/
26 февраля 2017, 9:39 | Бокс | Чемпионат.com

Бризил нокаутировал Угоноха в пятом раунде

Бывший претендент на титул по версии IBF Доминик Бризил (18−1, 16 КО) победил нокаутом небитого польского супертяжеловеса Изу Угоноха (17−1, 14 КО).

Угонох начал бой с уверенной победы в первых двух раундах, однако в третьем американец отправил соперника в нокдаун. В четвёртом в нокдауне побывал уже американец, который смог не только выстоять, но и повернуть ход боя в свою пользу — Угонох ещё дважды побывал в нокдауне в пятом раунде. После второго падения поляка рефери остановил поединок. Бой состоялся в андеркарде поединка Деонтея Уайлдера и Джеральда Вашингтона в американском Бирмингеме.
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