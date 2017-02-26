Бризил нокаутировал Угоноха в пятом раунде

Угонох начал бой с уверенной победы в первых двух раундах, однако в третьем американец отправил соперника в нокдаун. В четвёртом в нокдауне побывал уже американец, который смог не только выстоять, но и повернуть ход боя в свою пользу — Угонох ещё дважды побывал в нокдауне в пятом раунде. После второго падения поляка рефери остановил поединок. Бой состоялся в андеркарде поединка Деонтея Уайлдера и Джеральда Вашингтона в американском Бирмингеме.