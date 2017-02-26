Уайлдер. Фантомный чемпион

Деонтей Уайлдер смотрелся вызывающе плохо. На то были свои, достаточно убедительные причины. Во-первых, он не был на 100 процентов здоров. Сломанная в предыдущем бою правая рука только срослась, но еще не пришла в норму, подсознательно или нет — Уайлдер старался пореже пускать ее в ход. Именно потому Лу ДиБелла, его промоутер, говорил перед боем — «нам не нужен против Уайлдера убийца, нам нужен бой попроще».

ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА.

Может, так бы оно и было, если бы на допинге не попался Анджей Вавжик. Вышедший ему на замену Джеральд Вашингтон по прозвищу «Черный петух», был второй причиной, почему Уайлдер слегка волновался. Судя по уважительному тону до боя, оба друг друга хорошо знали, вероятно, сталкивались раньше как спарринг-партнеры, и бой выглядел именно так — Вашингтон знал, что будет делать Уайлдер в начале боя, а Уайлдер знал, как можно будет соперника поймать. В каждом раунде чемпион натыкался на джебы, отдавал пространство, вытягивал соперника на себя и готовил правый удар. Готовил, но не бил.

Возможно, не было задачи ускорять этот процесс, ему нужны были раунды в ринге, чтобы хотя бы вспомнить, где у него левая и правая рука, где они должны находиться в бою, а также где тут нейтральный угол, куда идти, когда соперник отправляется в нокдаун — красивая победа любит тщательную подготовку. К пятому раунду счет на карточках двух судей из трех был равным. Иллюзия того, что мы смотрели интересный бой — на самом деле, он не был ни интересным, ни насыщенным событиями. В действиях боксеров не было технической отточенности, блеска, а тактику глобально менять никто не собирался. Уайлдер просто подбирался чуть ближе, чтобы пустить в ход правую руку. В пятом раунде он это сделал, после одного единственного попадания справа, свет в глазах претендента заморгал и он оказался на полу.

Когда он встал, Уайлдер обрушился на него с довольно беспорядочной серией ударов, и в этом был расчет даже не на то, что один из этих свингов попадет и отправил Вашингтона спать, а, скорее, на то, что рефери в какой-то момент испугается и начнет отталкивать его от потрясенного оппонента. Удары в стиле ветряной мельницы тоже не выглядели как показатель класса и стиля чемпиона — но он добился своего. Нервы у рефери не выдержали, и он остановил бой.

БОЛИТ ТО, ЧЕГО НЕТ.

Ларри Холмс в рингсайде иронически посмеивался. Эвандер Холифилд смотрел тяжелым взглядом. Холмс обладал таким джебом, что Уайлдер к нему бы и не подошел. Эвандер Холифилд в лучшие годы навязывал такой темп боя, что у Уайлдера не было бы шансов выиграть хотя бы раунд. Еще Холмс мог все же включить правую. А Эвандер — бить головой и бить чуть ниже пояса… А еще боксеры старой школы отличались своим боевым мышлением.

У Уайлдера нет в бою такого убедительного стиля, мало ярких моментов и совсем нет достойной оппозиции в боях. Примерно то же самое говорили про Кличко во время его правления, но Кличко выглядел машиной, отлаженным механизмом, который не дает сбоев. Вопросы были только к его хрупкой как стекло челюсти, но к ней никто всерьез не мог подобраться. Уайлдер лучше только тем, что почти в каждом бою он оставляет сопернику небольшую надежду, шанс на победу, он не показывает сразу лучшие свои стороны, поэтому зрители и претенденты могут еще на что-то надеяться. Ну и, конечно, он продукт для американского рынка, созданный местным боксерским истеблишментом и потому пресса его там скорее поддерживает, чем ненавидит. Индустрии нужен «следующий великий американский тяжеловес», и вот развитием этой идеи как раз является Деонтей.

Но правда в том, что в его боксе нет ничего великого. И нет уже традиций великих чемпионов из США — только отдаленные воспоминания о них. В свое время еще Владимир Кличко взял топор и отделил ваш бокс от воспоминаний и его исторического наследия. Нужно было бы смириться и забыть — но что-то где-то все еще болит. Это фантомные боли. Болит то, чего давно уже нет. А Уайлдер — фантомный чемпион. И все другие сейчас ничем не лучше. Бокс изменился, вся индустрия теперь другая и герои другие.