Маргулес: Гассиев не видит заинтересованности в реванше со стороны команды Лебедева

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Лебедев 3 декабря раздельным решением судей проиграл Гассиеву в бою, на кону которого стоял пояс IBF.

После боя и сам Лебедев, и глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявили о заинтересованности в реванше.