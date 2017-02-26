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26 февраля 2017, 9:10 | Бокс | Р-Спорт

Маргулес: Гассиев не видит заинтересованности в реванше со стороны команды Лебедева

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Команда чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева не видит заинтересованности в проведении боя-реванша со стороны команды обладателя пояса WBA Дениса Лебедева, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер Гассиева Леон Маргулес.

<em>МОСКВА 26 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr> </em>Команда чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе <span class=error>Мурата</span> <span class=error>Гассиева</span> не видит заинтересованности в проведении <nobr>боя-реванша</nobr> со стороны команды обладателя пояса WBA Дениса <span class=error>Лебедева</span> заявил агентству Р-Спорт промоутер <span class=error>Гассиева</span> <span class=error>Леон</span> Маргулес. Увеличить
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Лебедев 3 декабря раздельным решением судей проиграл Гассиеву в бою, на кону которого стоял пояс IBF.

После боя и сам Лебедев, и глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявили о заинтересованности в реванше.

«Следующим соперником Гассиева может стать Кшиштоф Гловацкий. Также есть другие варианты соперников, которые мы рассматриваем. Мы могли бы организовать реванш с Лебедевым, но мы не видим какого-то интереса с их стороны», — сказал Маргулес.
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