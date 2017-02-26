Маргулес: Гассиев не видит заинтересованности в реванше со стороны команды Лебедева
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Команда чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева не видит заинтересованности в проведении боя-реванша со стороны команды обладателя пояса WBA Дениса Лебедева, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер Гассиева Леон Маргулес.
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Лебедев 3 декабря раздельным решением судей проиграл Гассиеву в бою, на кону которого стоял пояс IBF.
После боя и сам Лебедев, и глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявили о заинтересованности в реванше.
«Следующим соперником Гассиева может стать Кшиштоф Гловацкий. Также есть другие варианты соперников, которые мы рассматриваем. Мы могли бы организовать реванш с Лебедевым, но мы не видим
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