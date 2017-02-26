Пакьяо проведет бой с Ханом 23 апреля

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Место проведения боя не называется.

В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Предыдущий бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевав пояс по версии WBO.

Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два поединка свел вничью.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Negotiations between team Pacquiao and team Khan have come to terms for the April 23 bout as this is what the fans wanted. <a href="https://twitter.com/hashtag/PacquiaoKhan?src=hash">#PacquiaoKhan</a></p>— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) <a href="https://twitter.com/mannypacquiao/status/835688422299721728">26 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>