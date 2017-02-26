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https://sport.mail.ru/news/boxing/28893057/
26 февраля 2017, 8:26 | Бокс | ТАСС

Пакьяо проведет бой с Ханом 23 апреля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо проведет поединок с британцем Амиром Ханом 23 апреля текущего года. Об этом боксеры сообщили на своих страницах в Twitter.

<em>МОСКВА 26 февраля. /ТАСС/.</em> Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 6668 кг филиппинец <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> проведет поединок с британцем <span class=error>Амиром</span> Ханом 23 апреля текущего года. Об этом боксеры сообщили на своих страницах в Twitter. Увеличить
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Место проведения боя не называется.

В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Предыдущий бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевав пояс по версии WBO.

Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два поединка свел вничью.
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