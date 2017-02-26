Пакьяо проведет бой с Ханом 23 апреля
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо проведет поединок с британцем Амиром Ханом 23 апреля текущего года. Об этом боксеры сообщили на своих страницах в Twitter.
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Место проведения боя не называется.
В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Предыдущий бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевав пояс по версии WBO.
Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два поединка свел вничью.
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